Fremragende bog om forelskelsens motor og liderlighedens forventningsfulde foyer

Det vrimler med kys i dansk poesi – fra Brorsons sansesalmer til Strunges liderlige popsange – men ingen har dog snavet så heftigt og skandaløst som Jens August Schade, der kyssede Månen rund med sin to meter lange tunge og drømte om at »stuve Kys paa Kys/ som Sække ind i en Skibslast/ ind i din Mund«.

Så er det sagt: Et kys er et euforisk åndedræt for to, et kosmisk sekund, hvor mundtøj mødes, og man trækker vejret tungt og levende gennem hinanden.