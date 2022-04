Forfatter griller den moderne mand i ondskabsfuldt portræt: »Indimellem har man bare akkumuleret så meget irritation, at man må trykke bumsen ud«

I romanen ’To the Modern Man’ udstiller Kristina Nya Glaffey en mand, der går op i udrensningskure, pikmåleri og selvgod selvfremstilling. At skrive den har været som at trykke en øm bums ud, siger forfatteren.