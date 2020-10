Krimiforfatter leverer mærkværdigt billedsprog: Hvordan smager indersiden af en fribryders skridtbind?

Steffen Jacobsen serverer mærkelige metaforer i sin ramasjang-krimi, mens Iben Danielsen leverer luntende spænding. De to væsensforskellige krimier viser, at man hverken behøver biljagt eller blowjobs for at smede et gedigent opbyggeligt plot sammen.