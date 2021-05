2 hjerter: Plottet er uoverskueligt, karaktererne tynde som papir, men værst af alt er dog sproget

David Baldaccis roman ’Split Second’ udkom i 2002. Et tidspunkt tættere på 2021 besluttede det danske forlag Lindhardt og Ringhof tilsyneladende, at tiden var inde til at få den oversat til de danske læsere. Det kan man så undre sig over gennem romanens mere end 450 siders højoktanhandling med figurer, der føles tyndere end det papir, de er trykt på.

’Splitsekund’ tager sin begyndelse, da den kvindelige secret service-agent Michelle Maxwell lader den politiker, det er hendes job at beskytte, være alene med en sørgende enke i en bedemandsforretning, og dermed mister ham. Hun ser væk i et øjeblik og mister alt. Det samme skete otte år tidligere for secret service-agent Sean King, da han bevogtede en anden fremstående politiker, og et splitsekunds uopmærksomhed koster dem begge deres karriere (og giver romanen dens udmærkede titel). Da Michelle opsøger Sean, finder de ud af, at der er for mange sammenfald mellem deres historier, til at det kan være et tilfælde, og snart slår de sig sammen i et forsøg på at opklare historiens rette sammenhæng.

Hvis dette anslag lyder spændende, så ja – det er lige akkurat nok til at drive læsningen frem. Michelle og Sean er de eneste figurer i romanen, som føles næsten levende, og man læser med en dobbelt interesse i dels at få opklaret intrigen, dels i at se, om deres partnerskab kan vare ved, eller om de to egenrådige, konkurrencelystne agenter i sidste ende hellere vil holde på informationerne og gå enegang. Men desværre leverer ’Splitsekund’ ikke, hvad den lægger op til i begyndelsen. Plottet er vildtvoksende og uoverskueligt, actionscenerne er heftigt overdrevne, og figurerne er (med undtagelse af Sean og Michelle) tegnet så tyndt op, at man aldrig når til at forstå motiverne for deres handlinger.