Det er vigtigt, hvad du læser for dine børn. Hør bare, hvad H.C. Andersen og Tove Ditlevsen voksede op med

Vi har ikke haft et sprog for det, der sker, når vi forbinder os med en stor roman«, sagde den britiske litteraturteoretiker Rita Felski i et interview her i avisen for et par år siden.

Men netop læseoplevelsen er i fokus hos litteraturforsker Nina Christensen og historiker Charlotte Appel. De har skrevet den engelsksprogede ’Childrens Literature in the Nordic World’, der lægger et både opkvikkende og, ja, pionerende snit på børnelitteraturens historie. Den udmærker sig ved en interdisciplinær tilgang til emnet; her samtænkes litteraturvidenskab, bogproduktionen, kulturhistorie og barndomsstudier. Det er, omfangsmæssigt og måske også læserskaremæssigt, en relativt lille udgivelse. Men den satte væsentlige tanker i gang hos mig om betydningen af og forudsætningerne for store læseoplevelser i barndommen.