Forfatteren kunne gå i ekstase over en matematisk ligning

Hvordan ser erindringen ud? Jeg mener ikke hukommelsen, som teknikken giver os adskillige metaforer for – som billedet af hjernen som en informationslagrende harddisk – men erindringen. Er den måske at ligne med et rodnet, en udveksling af underjordiske billeder på kryds og tværs, hvis stamme(n) udgør en hovedbestanddel af det, vi kalder et individ? Eller er den snarere et fladt hul, en underligt påtrængende og omsluttende suppe af fremtider, fortider, erfaringer og begreber?