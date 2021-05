Debutant imponerer anmelderen: Hun skriver, så jeg kan mærke på egen krop, hvordan det føles at kysse præstens søn

Jeg ved ikke specielt meget om vin, men jeg ved, at man snakker om gode og dårlige år. Om varme sommeres gode vine og lange vintres ødelæggende effekt. Jeg vil ikke spå om vinåret 2021, men jeg tør godt sige, at det er et godt litterært debutantår.

Glenn Bech, Deniz Kiy, Fine Gråbøl, Sidsel Welden og mange flere spirer frem på både store og små forlag. Med sig har de tykke og tynde bøger, prosa og poesi hælder de på os med skrivelyst. Ditte Holm Bros ’Fladland’ er en del af årets debutanthøst, og som den litterære sommelier en anmelder nu engang er, får denne bog min varmeste anbefaling.

Ditte Holm Bro har allerede markeret sig som en ret fremragende oversætter af blandt andet Adrienne Rich’ ’Drømmen om et fælles sprog’, som hun for et par år siden fordanskede sammen med Liv Sejrbo Lidegaard.

’Fladland’ er en roman om 12-årige Sally. Tidsligt er vi omkring årtusindskiftet, og geografisk befinder vi os i det Landbrugsdanmark, der allerede hintes om med titlen ’Fladland’. Poesioversætterens fine fornemmelse for sprog er til stede, ofte i Sallys blik: