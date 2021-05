Legendarisk fotograf, der sprang ud fra toppen af sit atelier i New York som 22-årig, får nyt liv i elegant roman

’Slugt’ hedder Christina Englunds roman om den legendariske kunstfotograf Francesca Woodman, der i 1981 som 22-årig sprang ud fra toppen af sit atelier i New York og ind i døden.

Slugt som »den gyngende slugt mellem bjergsiderne«, Englund lader Francesca stirre ned i på vandretur med sin far. Slugt som at have slugt en masse sovepiller og vågne op på hospitalet efter udpumpning. Slugt som at blive slugt af badekarret: »En tæt masse (…) sluger mig uden bekymring, glidende sugende, som et hul i universet«. Slugt som at være opslugt, af sin lidenskab, sit kunstneriske arbejde. Og måske også, som forfatter, at blive så opslugt af en kunstner, at man ønsker at skrive sig helt ind i hende, som Englund her har gjort det ved at lade Woodman være jegfortæller i beretningen om de sidste seks måneder af hendes liv, fra sommerens kunstnerrefugium blandt træerne til selvmordet i vintermørkets neonlys og støvregn.

Vi begynder med selvmordet. Oplevet fra forældrenes synsvinkel. Synet af datteren i lighuset, den iturevne hvide kjole. »Hun må have lignet en engel«, siger faderen. Den hvide kjole bliver et gennemgående motiv i romanen. Det gør englen også. Rilkes »frygtelige« engel fra Duineser-elegierne, som forældrene læser højt om søndagen, det skønne som det frygtelige. Englevingerne af pap, som Francesca ifører sig til halloweenparade. Flimrende syn af fald gennem skakten i flagrende hvidt. Med englemotivet skriver Englund sig ind i Woodmans sort-hvide billedunivers, hvor kunstneren lader mere eller mindre slørede skikkelser, deriblandt sin egen krop, posere som transitoriske væsener i ramponerede rum. ’Angel Series’ hedder en af Woodmans fotoserier, taget i 1977 i en forladt fabrik i Rom. ’Space 1’ og ’Space 2’ hedder to andre serier, og det har Englund også kaldt de to dele i sin roman.

Rilkes vers »Frygtelig er hver engel« dukker op et par gange, kursiveret på en linje for sig. Sådanne kursiverede enkeltstående linjer er jævnligt indsat i teksten. Nogle af dem er citater fra digte af Sylvia Plath, der som en anden suicidal kunstner er med til at sætte bogens stemning. Andre er Francescas tanker, og i hvert fald i ét tilfælde en slags transskription af noget, Woodman rent faktisk har udtalt. Sidst i bogen er trykt et citat af Woodman selv, hvor hun udtrykker sit ønske om at vise folk »noget andet« med sine billeder, »simpelthen bare den anden side«. Som kursiveret indslag i Englunds tekst lyder det sådan her: »Jeg siger til mig selv, at jeg vil gøre det. Lige meget hvad vil jeg gøre det. Vise verden en anden side«.