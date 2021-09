5 hjerter: Der har været en stilfærdig buzz omkring forfatteren. Nu er han klar med en meget lovende debut

Der har i visse kredse været en sådan lidt stilfærdig buzz omkring Sebastian Nathan (f. 1996), som nu udkommer på det lille forlag Amulet med digtsamlingen ’Honey Moon’. Det er en meget lovende debut.

Med en på samme tid skødesløs og sårbar skrift skriver Nathan om kærlighed og kærlighedssorg, om at sidde i en flyver og tænke »det her hav under mig/det er enormt« og om at være en del af »en gruppe mennesker under et stort lindetræ/den er her regn er et kendetegn ved sommeren/voldsom og pludselig//smuk som bare fuck især når den kommer om natten«.

Det er, skal det siges, en på mange måder bedragerisk bog: Bedragerisk simpel, bedragerisk ubesværet, bedragerisk overfladisk. Som en god popsang kan være det, når den er bedst.