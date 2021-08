Hvad nu hvis jeg ikke finder en ny kæreste? Hvis jeg ender alene og aldrig stifter familie?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg føler, at mit liv er kæmpe coronakliché og sidst-i-tyverne-kliché. Min kæreste igennem mange år har for kort tid siden gjort det forbi. Det gør enormt ondt, fordi hun intet har sagt, trods så mange år sammen, så vi kunne kæmpe for at få det til at fungere. Vi mødte hinanden i starten af studiet, og nu er jeg i slutningen af 20’erne. Da vi har været så længe sammen, er jeg usikker på mig selv, og hvem jeg egentlig er uden vores forhold.

Hvordan kommer jeg følelsesmæssigt videre herfra? Ugens spørger

Jeg føler, at mine bedste år allerede er gået, og føler mig presset over at skulle finde en ny partner snart, hvis jeg ikke skal ende alene og aldrig stifte familie. Jeg kender slet ikke ’datinggamet’ i dag, og hvordan og hvor man kan møde nye mennesker, nu hvor der ikke automatisk er sociale aktiviteter på studiet, som jeg blev færdig med for et par år siden.

Jeg har aldrig været på Tinder og kender ikke ’gamet’ der.

Kh den knuste

Gæsteredaktør Sebastian Nathan:

Kære knuste

Jeg er ked af at høre, at det gør så ondt. Det er altid en helt forfærdelig følelse at blive forladt, og det er okay at føle, at det hele er hårdt og uretfærdigt.

Du beskriver din angst for at ende alene, og at du må skynde dig videre. Men ærligt, det er først lige blevet heartbreak season, og det er der altså ikke noget, du kan gøre ved. Derfor: tag din tid, min ven!