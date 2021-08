Nu siger jeg lige noget til alle singler, der sidder og venter

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg sås med en fyr over en to måneders tid. Vi havde god kemi, men efter en af vores dates var der ingen af os, der rakte ud. Han havde det med at spille lidt smart, så jeg lod det være op til ham, hvad der videre skulle ske.

Der gik 10 dage uden kontakt, og så fik jeg en underlig ’droppebesked’, som jeg synes virkede lidt uærlig. Jeg tænkte i hvert fald, han havde sendt den for at komme først og ikke være den, der blev droppet. To uger efter den besked rakte han så ud til mig igen, og nu er jeg forvirret over, hvad han vil.

Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare lade den glide ud i sandet, eller skal jeg række ud? Ugens spørger

Jeg synes stadig, han er ret sød, men synes på den anden side også, det er akavet at række ud, når han har sagt, han ikke havde lyst til at ses mere.

Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare lade den glide ud i sandet, eller skal jeg række ud?

Kh i tvivl

Gæsteredaktør Elias Sadaq:

Kære i tvivl.

Drop ham.

Det er et nyt årti, og vi har ikke tid til at bruge det på mentale krumspring, når det kommer til kærlighed. Det havde vi for den sagsskyld heller ikke tid til i det foregående årti. Nej, det med kærlighed og partnerskab er en simpel ting, plejede min mor altid at sige. Er det godt, kan du mærke det i maven. Ligesom med god mad.

De grænser, du sætter i dit kærlighedsliv nu, vil definere dig og alle dine forhold fremover Elias Sadaq

De grænser, du sætter i dit kærlighedsliv nu, vil definere dig og alle dine forhold fremover. Vi må aldrig blive ensomme nok til at glemme vores eget værd. Vi fortjener alle en partner, der ikke er nærig med kærligheden og dens erklæringer.

Fremadrettet i din søgen kan du måske tænke over, hvorvidt du vil lade det næste træk være op til den person, du dater, eller ej. Mit råd til dig vil altid være at tage skæbnen i egen hånd. Vil du ses igen eller ej, så skriv først. Afklaringen er frigørende, og intet godt kommer til den, der venter for længe.