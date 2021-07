Kære læser. Du skal være mere som hende her

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er 32 år, single, og befinder mig en vennekreds hvor alle er i par, gift og/eller har børn. Jeg prøver virkelig på at omfavne den situation, jeg er i, men bliver hele tiden konfronteret med, at jeg skal være ude og date, ellers er jeg kedelig eller forkert.

Hvordan kan jeg lære at acceptere og holde af at være single, når jeg konstant bliver konfronteret med, at det er forkert og underligt? Ugens spørgsmål

Mit dilemma går på: Hvordan kan jeg lære at acceptere og holde af at være single, når jeg konstant bliver konfronteret med, at det er forkert og underligt?

Kh den sidste i vennegruppen

Gæsteredaktør Barbara Gjerluff Nyholm:

Kære sidste

Det er hverken kedeligt, forkert eller underligt ikke at kaste sig aktivt ud på kødmarkedet. Tværtimod, så ser jeg det som et sundt tegn. Især i en tid, hvor nattens liderlige emoji-tomsnak, og dagens akavede job-samtale-første-dates nemt kan blive til en altopslugende dating-mani, eller bare et blinkende værn mod ensomheden.

Jeg forstår også de mennesker, som prøver at lokke dig igennem datingjunglen for at finde hen til den villa, volvo og whatever, der kan sætte dig 100 pct. i sync med venneflokkens hverdag – lige indtil nogen går fra hinanden igen, fordi lykken er mere end et samtalekøkken. Vi er mange, der hælder til den slags misforståede verbale omsorg a la ’skal du ikke snart på Tinder?’.