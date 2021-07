Jeg er træt af at lyde som min kærestes mor

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvordan beder jeg min kæreste om at tage opvasken på en sexet måde, hvor jeg ikke lyder som hans mor (og så jeg ikke skal blive ved med at gøre det … ) ?

Kh servicetræt

Gæsteredaktør School of X:

Kære servicetræt

Det er et rigtig fint spørgsmål og sikkert også et klassisk dilemma. Man kan forstå dit spørgsmål lidt på to måder, så jeg prøver lige at svare på begge her.

På den ene side vil jeg sige, at du måske skal overveje, om han gør andre ting for jer begge to, der opvejer det, at du vasker mest op? Hvis du virkelig ikke kan lide at vaske op, så skal I måske have en opvaskemaskine, så I begge to slipper for det?