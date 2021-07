»For mig hjælper det at bolle, når jeg lider. Og så alkohol. Og venskaber. Og tid«

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Mit problem er så gammelt som menneskeheden, nemlig et knust hjerte. Jeg er en 27-årig kvinde, der aldrig har været i et fast forhold, men har gennem livet samlet på min del af ulykkelige forelskelser. Jeg troede mange måneder, at jeg gik rundt og var ulykkeligt forelsket i en kvinde, som jeg troede, jeg ville have. Men så tog jeg på en date med en anden for at komme over hende, og ud af det blå blev jeg forelsket, som jeg aldrig har været det før, og indså, at det andet ikke var en rigtig forelskelse, men bare kedsomhed og tomrum.

Pludselig var mine ulykkelige dage erstattet af en boblende glæde. Hver gang jeg fik svar på en sms