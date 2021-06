Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en kvinde på 32, mit biologiske ur tikker højere og højere, og jeg orker ikke mere casual dating, hvor vi lige ser tingene an, og jeg så står et år senere og egentlig hellere ville have været foruden.

For nylig matchede jeg med en mand på Tinder. Vi mødtes til en hurtig kop kaffe, inden jeg tog ud af byen i nogle dage. Vores korrespondance var intensiv, mens jeg var af sted. Vi passer så godt sammen! I ved, den liste, man kan skrive over, hvad man kunne ønske sig i en partner, alle punkterne, alle! For os begge to! Efter to uger har jeg dog sagt stop. Han er lige kommet ud af et forhold, som han endte i efter fem dage som single.

Skal jeg skynde mig tilbage på Tinder og forsøge at glemme ham? Ugens spørger

Vi har talt om det, og han giver selv udtryk for, at han ikke skal være i et forhold foreløbig, og at han også synes, at det er bedst at stoppe med at ses, fordi hans sted i livet ikke skal gå ud over mig. Vi talte også om måske at kunne holde kontakten som venner.

Så hvordan gør man? Forelskelsen kører rundt i min krop, er det den, der siger, at vi kan blive venner, for i virkeligheden at holde en dør på klem? Skal jeg sige til mig selv, at jeg må ringe om et halvt år og høre, om han er klar til et forhold? Og kan jeg så undgå at hype ham helt ekstremt i mellemtiden?

Kan vi godt drikke en kop kaffe snart på et venskabeligt plan? Skal jeg skynde mig tilbage på Tinder og forsøge at glemme ham? Eller er det hele mit voksen-og-ansvarlig-dating-forsøg jeg skal glemme og så bare ses med ham, når det nu er det, vi begge har lyst til?

Møsmøs

’Seriøs og Voksen’

Gæsteredaktør Matilde Digmann:

Kære Seriøs og Voksen

Tusind tak for din ærlighed. Jeg kan sagtens genkende dine oplevelser. Det er vi mange, der kan.

Dit problem er nemlig ikke personligt. Det er kollektivt. I sidste ende er det, du oplever, resultatet af et præstationssamfund, der har programmeret dig til at tro, at du skal nå noget inden for et bestemt tidsrum. Det er et system, der blokerer for fri og betingelsesløs kærlighed.

Insister på at give kærlighed frem for at få. Find ud af, hvem du er, hvad du vil, og hvad du er her for at udrette. Den ægte kærlighed kommer, præcis når du er klar til den Matilde Digmann

Når jeg iagttager vores tid og vores generation, ser jeg en helt grundlæggende problematik, som dine spørgsmål belyser meget fint: At vi ikke har lært at være i ubehag. Det faktum at dit Tinder-match fandt et nyt forhold efter fem dage, og din følelse af, at du hellere må »skynde dig tilbage på Tinder«, peger på, at vi ikke har lært at være i ubehagelige følelser. Men jeg ved, at hvis du gør det – hvis du finder styrken og modet til at sidde med ensomheden, forladtheden, ubehaget, sorgen og panikken, så er belønningen på den anden side meget stor. Den kærlighed, du finder der, er nemlig så meget større end noget, du kan finde gennem et quickfix på Tinder.

Det er betingelsesløs kærlighed til dig selv og dit liv, du skal søge først.

Så mit råd er: Sid med ubehaget, indtil du kan begynde at mærke taknemmelighed for dit liv, som det er nu. Insister på at give kærlighed frem for at få. Find ud af, hvem du er, hvad du vil, og hvad du er her for at udrette. Den ægte kærlighed kommer, præcis når du er klar til den.

Xo Mat