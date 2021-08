På facaden har jeg det perfekte liv og parforhold. Alle misunder det. Men selv er jeg på herrens mark

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse.

Jeg har mand, hus, børn. På facaden det perfekte liv og parforhold. Mine veninder misunder det. Min mand er tilfreds. Og livet er stabilt. Pænt pakket ind.

Selv er jeg endelig ved at finde ud af mit liv og mig selv og det turbulente forhold til min barndom og svære relation til min tidligere psykisk voldelige stedfar og min dengang meget emotionelt fraværende mor. Det har sat røre i en masse spørgsmål om, hvad det egentlig er, jeg vil med mit liv. Og det har givet svar på mange af mine reaktionsmønstre. Det har sat behov, jeg har haft, i relief. Og det er skidesvært! For mange af de behov har jeg ikke længere. Og mange af dem er koblet op på min nuværende mand. Stærk klippe af en jyde med ben så solidt plantet, at han ikke tager flere skridt fremad. Og jeg er så lige trukket i syvmilestøvlerne, hvis man da kan sige det sådan.

Jeg er blevet enormt i tvivl om mit ægteskab. Jeg vil så mange ting. Kulturelt. Oplevelser. Sex. Jeg føler mig meget låst af, at selv om han er villig til at imødekomme mine ønsker – trods andre interesser – så er det ikke et parforhold, jeg ønsker det i. Vi har talt meget om, at jeg rykker en del i mit terapiforløb. Jeg er blevet en bedre mor og hustru. Men han ved også, at mine følelser for ham er svære at mærke lige nu. Jeg vil ham og vores liv. Samtidig kan jeg ikke mærke mine følelser. Har lyst til så meget andet. Og er pissebange for at være en kæmpe egoist og kun vælge med mig selv i tankerne.

Jeg var 19, da vi mødtes. Han syv år ældre. Vi har nu været sammen i 12 år. Med min mors ord i tankerne: At blive skilt er en falliterklæring på kærligheden.

Kan I hjælpe mig med noget indsigt? Svaret er jeg klar over, at jeg selv skal finde frem.

De bedste hilsner.

Egoisten.

Gæsteredaktør Sara Bovin:

Hej Egoist.

Du befinder dig i livets helt store ubarmhjertige rundkørsel.

Du mærker ikke følelser for din