Endelig står der en fyr, som meget gerne vil date mig. Men der er et problem

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er som udgangspunkt ikke interesseret i en kæreste. Efter en lang række uforløste forelskelser står der nu en fyr, som meget gerne vil date mig. Han er sød og betænksom, vil gerne kysse mig, når vi er ædru, holde i hånden og alt andet, som indikerer noget lidt mere seriøst.

Problem is: Jeg er ikke vild med ham på samme måde, som han er med mig. Samtidig vil jeg gerne se ham og have et mere uforpligtende forhold (som jeg er mere vant til, jeg nyder min frihed). Kan jeg det? Kan jeg ønske mig det af ham? Og i så fald, hvordan/ hvornår italesætter jeg, at jeg ikke er interesseret i et forhold? Skal jeg hellere bare gå? Jeg vil ikke såre ham.

Vi har ikke datet længe, men det er tydeligt, at interessen er lidt ubalanceret.

Kys

Tvivleren

Gæsteredaktør Sarah von Essen:

Kære Tvivler

Tak for dit brev, som jeg har læst nogle gange. Det er et fint brev. Du virker eftertænksom, følsom og ordentlig. Åben og vellysten.

Men: Hvad mener du med uforløste forelskelser? Jeg bliver nødt til at spørge, selv om det også er ret røvsygt at sætte lighedstegn mellem din frihedstrang og et hjerte, der måske er lidt smadret. Har du taget en bevidst beslutning om, at du ikk