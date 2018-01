Interview med digteren Liv Sejrbo Lidegaard: »Det handler om at bruge sproget på en måde, der gør verden reel« Liv Sejrbo Lidegaard, der er aktuel med digtsamlingen ’Vi er her’, føler ikke, at hun er nødt til at skrive om den politiske virkelighed. Men der er ikke noget alternativ, siger hun.

Din digtsamling beskrives af forlaget som »et polyamourøst roadtrip gennem et kriseramt Europa« ...?

»Ja, det er en bog, der handler meget om begær. På den ene side er der noget euforisk, et roadtrip og en kærlighedshistorie, nærhed, glæde, venskaber. Og på den anden side er der de her meget store og besværlige politiske spørgsmål, som også siver ind og definerer sproget«.

Føler du, at du er nødt til at skrive om, hvad der foregår i den politiske virkelighed?

»Nej, det er ikke sådan en pligtfølelse. Tværtimod vil jeg sige. Det føles, som om de her ting, der sker ude i verden, er så indfiltret i, hvad man kan gøre på det nære plan, at man slet ikke kan skille dem ad«.

Liv Sejrbo Lidegaard Født 1986. Uddannet fra forfatterskolen Litterär gestaltning i Göteborg. Mag.art. i litteraturvidenskab. Leder af forfatterlinjen på Dansk Talentakademi i Holstebro. Debuterede i 2015 med digtsamlingen 'Fælleden'. Hendes anden digtsamling, 'Vi er her', udkom torsdag 18. januar 2018.

Men kan det ikke virke nytteløst at skrive digte – små bogstaver på et papir – op imod al den død og ødelæggelse, der er derude?

»Jo, det kan det da. Og det er også et spørgsmål, som findes i bogen, synes jeg. Men hvis man nu skulle være lidt kæk, kunne man sige, at sproget skaber virkelighed. Det, vi gør med sproget, er på en ret direkte måde med til at definere, hvad det er for en verden, vi lever i. Og hvis vi nu skal forestille os noget nyt, en ny verden eller en modstandskraft i stedet for bare at beskrive al den her død og ødelæggelse, kunne det måske finde sted i poesien«.

Hvordan synes du, din digtsamling gør det?

»Det er en digtsamling, hvor jeg været meget interesseret i ting og tings historie. I stedet for at opfatte de ting, der omgiver os, som stillestående og ligegyldige objekter, man kan gøre ved, hvad man vil, har jeg prøvet at forstå dem som noget, der har en historie, og måske også giver noget fra sig«.

»Når jeg skriver, forsøger jeg at forbinde sproget til de her ting, sansninger af dem og de erindringer, de måske bærer på. Det handler vel om at komme i kontakt med virkeligheden. Det handler om at bruge sproget på en måde, der gør verden reel, en måde, der åbner virkeligheden op og gør den nærværende«.

Hvorfor hedder den ’Vi er her’?

»Den titel har ligesom været der fra starten. Det står et sted i digtsamlingen, men har også noget at gøre med det, vi lige har været inde på. Det er en måde at placere sig i en materiel virkelighed og sige: Vi er her, og verden er her også.

Jeg kan godt føle, at vi lever i en virkelighed, hvor der er meget sprog, både i nyhederne, på internettet, i politik, i alle mulige sammenhænge. Der er bare virkelig meget sprog og meget sprog, der bliver brugt på en måde, hvor det føles, som om vi har glemt, at vi faktisk er her.

Og så kommer det der ’vi’ også ind som en ret problematisk størrelse igennem hele digtsamlingen«.

Hvordan det?

»Jamen, fordi det er foranderligt. Allerede i min debut, ’Fælleden’, var jeg interesseret i, hvilke fællesskaber der kan findes. Vi’et kan bestå af en lille gruppe venner, to elskende, en hel nation, hele menneskeheden, måske også af alle levende væsener«.