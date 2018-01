Stærk digtsamling: Liv Sejrbo Lidegaard skriver mesterlige digte, der får verden til at findes igen I ’Vi er her’ skriver Liv Sejrbo Lidegaard om vores sammenvævede liv og om ødelæggelsen.

Allermest minder Liv Sejrbo Lidegaards digtsamling mig om en uro. En uro består af mange dele, der fra usynlige tråde vender og drejer sig i luften, så uroen ustandseligt rører på sig, hele tiden fremtræder på en ny måde.

Netop sådan skriver Lidegaard. Hver eneste sætning er en ny bevægelse, der rammer tingene og får dem til at stige op, kollapse, krybe, vikle sig ud, stimle sammen og træde frem, tydelige og intense.

Der skrives med sikker flaksen om meget forskelligt, som alligevel hænger sammen i den samme verden: om sproget, naturen, kroppenes rørighed, bilture, fest, forelskelse, om tid og død og om at være sammen med andre. Digtene besidder en evne til at vise andre sider af de ting, vi allerede kender.

De minder mig om, at omgivelserne er forunderligt forskellige fra, hvordan jeg går rundt og husker dem. Daggryet kan vise sig sådan: »se sortnede katedraler træder frem/ mellem byens tage, det er allerede ved at blive lyst«. Himlen er ikke en flade, men et dybt og rummeligt mønster. Øer er egentlig bjergtoppe, der rager op af havet. Den slags, der lyder snydenemt, men er den sværeste, vigtigste kunst.

I ’Vi er her’ findes den samme stærke fornemmelse for altings forbundethed som i Lidegaards debut, ’Fælleden’. Det sammenvævede udgør et genkommende motiv, som når der skrives om et vi, der bevæger sig gennem forskellige landskaber og samtidig selv er gennemstrømmet af landskabernes luft og støv, eller når der skrives om flokke af selvlysende gopler, der tilsammen er en hel organisme.

Forbundetheden er også et formgivende princip, for selv om stemningerne skifter, selv om rummet kan bevæge sig helt fra Paris til Aleppo, består ’Vi er her’ af digte i sammenhæng.

Digtene er bygget op af det samme stof, fænomener gentages og udvides, tåge driver ind og dukker op igen 77 sider senere, »hvor et vindpust får tågen til at løsne sig«. Ordene forvandler sig fra ubestemte til bestemte, et blad transformeres til bladet, og læseren er hele tiden med, mens en verden vokser frem.

Nok rettes opmærksomheden ofte mod det undseelige, en kålorms kryben, et blad, der falder af træet, men stemmen i digtene er hverken nysselig, net eller lille, derimod er den storslået og påvirket af verden. Kålormen er spændt, klar til at »fuldbyrde den forvandling/ den bærer i sig«, og jeget er alvorligt forelsket – både frydefuldt og ved at gå til grunde.

Det er en levende verden, der skildres i digtene, men det er også en verden undervejs til sin egen ødelæggelse.

På den ene side er ødelæggelsen blot et konstant vilkår. Den viser sig i vores slidte ejendele og i alle kroppe, som før eller siden skal dø.

På den anden side findes der en slags ødelæggelse, som er grundet i rædsel, den er »en gæring/ forkvaklet og uigennemskuelig«. Det er den, der forhindrer bevægelse, den, der medfører, at mennesker drukner på havet, at huse destrueres.

Nu er også den blevet et vilkår og uundgåelig ikke også at skrive om, fordi alting på godt og ondt er forbundet.

Heri består digtenes konflikt, og herfra er det nødvendigt »at finde en måde at få verden til at findes igen« på, som der står mod slutningen af ’Vi er her’.

Lidegaard skriver om altings små og store, langsomme og hurtige bevægelse. Selv sten og klipper bevæger sig: »klipperne har også noget blødt i sig, noget omrørt«, sådan skriver hun, og sådan får hun stenene og klipperne til at fremstå nye. ’Vi er her’ får verden til at findes igen.