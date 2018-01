Frankenstein forklaret: En lynguide til Mary Shelleys litterære klassiker

Men også selve romanen kan læses feministisk. Det kan godt være, at de kvindelige karakterer er bemærkelsesværdigt passive og fraværende, men det er måske netop pointen. Mary Shelley får med sin grusomme historie vist, hvor galt det går, når kvinder skubbes ud i marginen. Mændenes ambition og destruktive egoisme udstilles. Ja, selv reproduktionen klarer Frankenstein uden kvindelig indblanding, hvilket i bogstaveligste forstand får monstrøse konsekvenser.

3) Samfundets monstre

Det er svært at læse ’Frankenstein’ uden at få sympati for monsteret. Det viser sig nemlig at være et ret så følsomt væsen, der bare gerne vil have en kæreste og kun slår ihjel, fordi det er ensomt og udstødt. Fordi det har haft en dårlig barndom, med andre ord.

Det har givet anledning til at læse fortællingen som en allegori over samfundets udstødte. Monsteret er i denne udlægning ligesom de kriminelle og fattige, underklassen, der bliver skabt af samfundet og aristokratiet selv – den velstillede Frankenstein – kun for derefter at blive straffet for det. Og hvem er så det sande monster, må man spørge.

4) Freud og Frankenstein

Gyserhistorier har det med at være rene lækkerbiskener for læsere med freudianske tilbøjeligheder. ’Frankenstein’ er ingen undtagelse.

For monstre og andre overnaturlige væsener findes ikke, det ved enhver, og kan således fortolkes som rene manifestationer af vores indre traumer og seksuelle frustrationer. Man har derfor læst monsteret som Mary Shelleys bearbejdning af sine egne tragiske fødsler. Det er også oplagt at betragte skabningen som Doppelgänger, en muskuløs og lidenskabelig modsætning til den splejsede rationelle videnskabsmand. Monsteret er alt det, Frankenstein ikke er.

Det gælder måske også rent seksuelt. I hvert fald har flere spekuleret i, om Frankenstein mon er impotent, siden han bliver ved med at udskyde det i øvrigt småincestuøse bryllup med sin elskede Elizabeth, der er vokset op i hans barndomshjem som en søster for ham. I så fald er det vel næppe tilfældigt, at det er på lige netop bryllupsnatten, monsteret bryder ind i soveværelset og ’slår hende ihjel’.