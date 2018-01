Naja Marie Aidt: »’Carls bog’ er den største litterære præstation, jeg nogensinde har frembragt«

Vandmærket (1993)

»Jeg debuterede jo i 1991 som digter og troede egentlig, at jeg kun skulle skrive digte. De tre første digtsamlinger udgør en trilogi og handler om bevægelsen fra barn til ung, og frem til en større modenhed, også sprogligt. ’Vandmærket’ skrev jeg ikke med tanke på udgivelse. Jeg troede ikke, at jeg kunne skrive prosa. Men en dag fortalte jeg Morti Vizki, at jeg havde skrevet nogle noveller, og han tilbød at læse dem. Han ringede nogle dage efter og sagde: »Send dem straks ind til forlaget«. Så jeg snublede på den måde ind i prosaen.

’Vandmærket’ handler om mennesker, der af den ene eller den anden grund ikke helt kan tilpasse sig samfundets normer og krav. Mennesker på kanten, i udkanten, den psykisk syge unge pige, narkomanen, den ensomme mor med små børn, det utilpassede barn. Man kan godt læse bogen som kritik af det velfærdssamfund, vi havde i 1990’erne, og som allerede da begyndte at falde fra hinanden. Eller et portræt, i hvert fald, af de mennesker, der falder gennem sprækkerne og ikke får den hjælp, de har brug for. Der er en social indignation, som jeg altid har haft med mig.

’Vandmærket’ blev vist trykt i 350 eksemplarer, da den udkom, men den er siden blevet en af mine mest læste bøger. Den betyder noget særligt for mig, fordi det er min første prosabog, og fordi en ny heftighed for alvor bragede igennem med de noveller. Jeg fandt en måde at fortælle historier på, som var helt min egen«.

Balladen om Bianca (2002)

»Da jeg skrev digtsamlingen ’Huset overfor’ begyndte jeg at arbejde langt mere bevidst med form. ’Balladen om Bianca’ var en fortsættelse af den større formbevidsthed. Før skrev jeg bare digte ud i det blå, nu lavede jeg regler for mig selv for at intensivere stoffet. Med ’Balladen om Bianca’ ville jeg gribe tilbage til den episke digtning. Jeg ville skabe et korværk af stemmer, et persongalleri. En fælles historie. Det er en stærkt eksperimenterende bog fuld af fotografier og tegninger, prosa og poesi, mange forskellige slags tekster, også fiktive interviews.

Jeg arbejdede tæt sammen med Kim Lykke, som stod for det visuelle. Det var en virkelig sjov bog at skrive, simpelthen en opfindelse af noget, der ikke tidligere var set i dansk litteratur. For mig er der stor frihed i den, jeg magtede nu både poesien og prosaen og kunne smelte genrerne sammen, lave noget skævt og vildt med sproget. Den peger helt sikkert frem mod ’Frit flet’, som jeg skrev sammen med Line Knutzon og Mette Moestrup mange år senere. Kim Lykke er også grafiker og fotograf på ’Frit flet’, som er en hybrid i endnu større udstrækning end ’Ballanden om Bianca’. Jeg er stadig meget glad for de to bøger«.

Bavian (2006)

»’Bavian’ er helt sikkert et hovedværk for mig. Jeg fik Kritikerprisen og Nordisk Råds Litteraturpris for den, og den solgte vildt godt. Da jeg skrev den, var det 10 år siden, jeg sidst havde skrevet noveller. Og den er, som ’Vandmærket’, samfundskritisk og et forsøg på at spejle tiden. Hvordan så Danmark ud nu? Hvordan kunne jeg finde et sprog til at beskrive det? Jeg opfandt en metode, som jeg kalder for hysterisk prosa eller kropsprosa. Jeg ville spejle den sindssyge materialisme, som prægede årene efter årtusindeskiftet, det fokus på kroppen og de materielle goder, som gik helt amok i de år: sundhed, skønhed, rigdom, men også den egoisme og mangel på empati, som voksede frem som en følge af rigdommen, racismen, angsten for at miste, tabe, dele. Jeg ville have det helt ind i sproget, så i stedet for at skrive psykologisk realisme som i ’Vandmærket’ gik jeg ind i det fysiske.

Personerne sanser og oplever primært med kroppen, og scenerne er filmiske og næsten altid i præsens, som er, ja, en form for hysterisk nutid. Det bliver det ydre, det klaustrofobiske, paranoide og stressede, der styrer. For i de år begyndte folk at gå ned med stress. Og i modsætning til 1990’erne, hvor man bebrejdede samfundet, bebrejdede man nu sig selv. Fejlede man, var det éns egen skyld. Lykkepillerne skyllede ind over os i de år, individualismen voksede, interessen for fællesskab og solidaritet forsvandt. Jeg var også optaget af køn, så ’Bavian’ er på mange måder også en undersøgelse af køn og seksualitet. Og af magt«.

Sten saks papir (2012)

»Jeg havde egentlig ønsket at skrive en roman i mange år, men da jeg jo altid har arbejdet med den korte form, forekom det mig uoverskueligt.

Jeg har altid været glad for, hvordan poesien og prosaen kan berige hinanden, jeg elsker at arbejde med begge genrer. Fra dramatikken havde jeg lært en masse om dialog og replikker, men også om at overskue en længere tekst, og om at skrive scener. Så det var mange forskellige ting, jeg gennem årene havde lært mig, som gav mig mod til at kaste mig ud i at undersøge romanens muligheder.

Og ’Sten saks papir’ er en roman om køn. Om at være mand. Jeg har altid været glad for at skrive fra en mands point of view, der er en frihed i det for mig. Det er også en historie om familie og sammenbrud. Og om den maskuline vold.

I dag kan jeg godt se, at ’Bavian’ ledte mig frem til ’Sten saks papir’. Den fik ikke den bedste modtagelse i Danmark. Jeg tror, der var nogle mandlige anmeldere, som følte sig stødt på manchetterne over, at jeg tillod mig at skrive et mandeportræt. Og den blev læst, som om den foregår i New York, som jeg flyttede til i 2008.

Jeg er forfatter, jeg kan bare skrive. Selv når jeg ikke kan. Der er ikke andre muligheder for mig. Jeg forstår og erkender ved at skrive

Men det særlige ved bogen er, at den ikke foregår et specifikt sted. Det er et ikkested og en ikketid, og det var sjovt for den nørdede digter, jeg også er, at opfinde et sted, en verden.

Da den udkom i Norge, hvor de ikke vidste, at jeg var flyttet til New York, var der ingen, der nævnte New York!

Jeg synes, den er en kraftpræstation, den kostede mig blod, sved og tårer at skrive.