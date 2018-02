Anmeldelse: Fire danske digtere genskriver svenske Ola Juléns kultklassiker 'Orissa' Han døde som 42-årig, brugte syv år på én digtsamling og skrev pinagtigt følsomt. Lars Bukdahl, Cecilie Lind, Rasmus Halling Nielsen og Mads Mygind hylder Ola Julén med fire nye digtsamlinger.

For to år siden bad forlaget Kronstork fire digtere deltage i en hyldest til digtsamlingen ’Orissa’af den svenske digter Ola Julén. Hver digter skulle bidrage til ’OrissaBiblioteket’ med en genskrivning af ’Orissa’, og netop udkommet er fire digtsamlinger: Lars Bukdahls ’Korshøjen’, Rasmus Halling Nielsens ’Norske stjerner’, Cecilie Linds ’Ragusa’og Mads Myginds ’Bergamo’.

Ola Julén Svensk digter (1970-2013). Debuterede i 1999. Hans digte, der både blev læst af den ny generation og af koryfæer som digteren og dramatikeren Lars Norén, vakte også opmærksomhed uden for Sverige. Allerede et par år senere udkom de i dansk oversættelse ved René Jean Jensen og Pejk Malinovski på forlaget Basilisk. Julén nåede at læse op i Danmark flere gange, og han var den første digter, som bidrog til Basilisks hedengangne serie B16.

Da jeg selv stødte på ’Orissa’, var jeg lige begyndt at læse digte, og den gjorde et dybt indtryk på mig. Orissa, der er navnet på en delstat i Indien, sigter hos Julén både til et sted langt borte at længes imod og til en form for vanvid. Måske sigter den skærende lyse lyd i endelsen –rissa også til det smertefulde, som i digtene er uudholdeligt og samtidig svært at beskrive: »Det er en smerte der ikke kan tales om«.

Jeg var også betaget af digteren Julén, hvis skrift virker gammel og ulykkelig, men som var ung – ikke ældre end 29 år – da ’Orissa’udkom.

En af Juléns yndlingsdigtere var Michael Strunge, og Julén har sagt, at ’Orissa’formentlig ikke var blevet til uden Strunge. De skrev begge inderlig, alvorlig poesi, og de dyrkes begge som særlige Digtere med stort D. Men Julén fremstår markant anderledes end Strunge.

Strunge, der i øvrigt var smuk, nåede at skrive hele elleve digtsamlinger, før han døde som kun 27-årig. Julén lignede en stor skoledreng, og når han læste op, kunne folk ikke lade være med at le. Han brugte syv år på at skrive én digtsamling, ’Orissa’, og døde som 42-årig, hverken ung eller gammel. På hans gravsten står et digt fra ’Orissa’: »Jeg har længtes så længe efter efteråret // og nu er det efterår«.

Det er et af de digte, jeg er glad for at læse. Det har den melankolske lykke. Og jeg er glad for, at Kronstork har valgt at hylde Julén, fordi han ikke bare inkarnerer det storslåede, men også det pinagtigt følsomme.

’Orissa’er så gribende, at man let glemmer, at den også er konceptuel. Men det er i høj grad det, der sker mellem digtene, det næsten blanke papir, det at man bladrer så ofte, der skaber værket. Derfor er det også helt i Juléns ånd, at ’OrissaBibliotek’er skabt under dogmer. De fire deltagende digtere måtte kun skrive på bogens højreside, og de skulle vælge en titel, der ligesom ’Orissa’ refererer til et konkret sted.

Selvfølgelig skal de fire digtsamlinger være deres egne. Selvfølgelig skal de ikke være kalkerede over Juléns digte. Alligevel søger jeg den samme fornemmelse af følsom, alvorlig nødvendighed og finder den især hos Bukdahl og Lind.

En kroget stil

Lars Bukdahl: Korshøjen Kronstork, 190 sider, 129,00 kr.

’Korshøjen’ er opsigtsvækkende, fordi Bukdahl med den for første gang i ti år vender tilbage som skønlitterær forfatter. Titlenrefererer til barndommens adresse, og digtene handler om at have mistet sin far.

Samlingen åbner elegant ved over de tre første opslag at præsentere farens navn: »Jørgen // K. // Bukdahl«, som introducerende stills i en film. Navnet er vigtigt, det er del af den rest, den efterladte sidder tilbage med og prøver at presse mening ud af.

Ellers udmærker ’Korshøjen’sig snarere ved omstændelighed end elegance. Det kan jeg godt lide. Jeget standser ofte sig selv med præciserende parenteser. Sætningen er ikke ren, men rytmisk, flere steder splittet af mange indskud og kommaer som her:

Vi kaldte ham ikke far, men Jørgen,

nåede aldrig frem til at kalde ham far, vi

begyndte at kalde vores mor, der hed Lise,

mor, da han, Jørgen, døde, ingen af os

ved, hvad vi skal kalde ham, når vi taler

om ham nu (…)

Der er noget kroget og brudt ved stilen, der ligner de store, kløvede familienæser, som mange af digtene drejer sig om. Det uperfekte kan være et værn mod patos, men det uperfekte er også skrøbeligt. Bukdahls digte tillader sig den skrøbelighed, at jeget udstiller sin usikkerhed: »Min far (kalder jeg ham det her, ’min far’, i stedet for Jørgen? ja, det gør jeg nok)«, sin mangel på minder og sin tendens til at ville vige udenom – sin lyst til at skrive ’man’ i stedet for ’jeg’.

’Korshøjen’ er slående i sin skildring af at miste en far – ikke som voksen, men som barn, og derfor stadig barnligt og indædt at måtte misunde alle, der kendte ham, alle, der kan savne ham voksent.