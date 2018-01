Ugens bedste design: Nu kan du bruge din seng som lagerrum Vi har set skibsbriksen før, men efter at have været igennem en japansk vridemaskine er den genopstået som en supercool minimalistisk dobbeltseng, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

I en periode var det en tam affære at besøge en Muji-butik. Den japanske kæde, der sælger ting til boligen, og som man blandt andet kan finde i storbyer som Paris og Berlin og for den sags skyld også i Malmø, var i en periode så forhippet på at lave kontornips og hyperaktive duftdispensere, at man altid forlod deres butikker med for mange papirclips og en dundrende hovedpine.

ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Alligevel var det svært at holde sig væk. Dels er der noget dragende over den japanske evne til at gøre selv et kladdehæfte til et æstetisk højdepunkt, dels er priserne i Muji så fornuftige, at man føler, at man snyder sig selv, hvis man bare går forbi.

I løbet af de seneste år har Muji dog strammet sig an og lanceret en hel række produkter til boligen, som jeg ville ønske jeg havde plads til. Hvis jeg lige var flyttet hjemmefra, ville jeg købe alt i Muji. Tekander, kopper og tallerkener i fin hvid porcelæn. Gryder, kedler og skåle i rustfrit stål. Sengetøj, nattøj, hjemmesko. Og nu også møbler. Som denne seng der er en klassisk skibsbriks, hvilket vil sige, at der under madrassen findes to skuffer, som man kan trække ud. Hvor der er plads til sengetøj, håndklæder og nattøj. Desuden er der et større opbevaringsrum, hvor man gemme kufferter og ting, man ikke bruger så tit.

Hvis jeg lige var flyttet hjemmefra, ville jeg købe alt i Muji. Tekander, kopper og tallerkener i fin hvid porcelæn. Gryder, kedler og skåle i rustfrit stål. Sengetøj, nattøj, hjemmesko. Og nu også møbler

Sengen ligner en klassisk futon med indbygget opbevaring, hvor madrassen ligger løst oven på. Den fås som enkelt- og dobbeltseng, men i tråd med den japanske tradition for at skrue ned for størrelsen er dobbeltsengen blot 148 cm bred. En klassisk dobbeltseng er omkring 160 cm., mens en halvandenmandsseng er 140 cm bred, så kaster man sig over Mujis seng, må man være indstillet på, at man skal ligge tæt.

Til gengæld sikrer den så meget plads under sengen, at man kan slippe for at have proppede kommoder stående i soveværelset og kan få mere luft, hvilket er rart i et soveværelse. Man gider ikke sove i et lagerrum, så jo færre ting der forstyrrer, jo bedre. Inklusive madras koster sengen omkring 7.000 kroner, og det er vel en rimelig pris for et møbel, som vi tilbringer en tredjedel af døgnet i.

Muji blev etableret i 1980 som en reaktion på den voksende fokus på dyre mærker, der opstod i 1980’erne. Tanken bag Muji er, at man sagtens kan lave kvalitet, der er til at betale for almindelige mennesker. Kombineret med den japanske forståelse for enkelhed er det en ret fornuftig måde at tænke på.