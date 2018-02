Ugens designobjekt: 100 procent biologisk nedbrydelig stol vil få en sikker plads på det internationale marked Japanske Jin Kuramoto har skabt en stol af hørfibre, den er biologisk nedbrydelig, og så er den netop kåret til årets produkt på møbelmessen i Stockholm. Det vidner om et vellykket samarbejde mellem designer og producent, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Hørfibre bliver normalt brugt til tebreve, cigaretpapir eller pengesedler, men takket være den japanske designer Jin Kuramoto kan man nu også bruge hør til møbler.

For det svenske møbelfirma Offecct har Jin Kuramoto nemlig skabt stolen Jin af hør, og det er lykkedes så godt, at stolen netop er blevet kåret til det bedste produkt på møbelmessen i Stockholm, som slutter i sidste uge. Det skriver det britiske designtidsskrift Dezeen på sin hjemmeside. Møbelmessen i Stockholm er den største årlige designbegivenhed i Skandinavien og tiltrækker hvert år et stort internationalt publikum af designere, producenter og pressefolk.

Ud over at være elegant er Jin Kuramotos stol interessant, fordi den er 100 pct. biologisk nedbrydelig. Stolen er nærmest støbt op, idet Jin Kuramoto har lagt lag på lag af hørfibre oven på hinanden, hvilket gør materialet så stabilt, at det kan bære et siddende menneske.

Det er jo ellers ikke stole, vi ligefrem står og mangler, men når de kan laves så fornuftigt som denne, giver det god mening. Flere og flere designere arbejder med bæredygtige materialer, og herhjemme har blandt andre Nikolaj Steenfatt og Jonas Edvard lavet lamper af tang og papir – ikke kun for at de skal være bæredygtige, men også for at undersøge, hvor langt man kan gå, hvis man begynder at arbejde med nye materialer.

Ofte kan den slags forsøg give værkerne et lidt hjemmelavet udtryk, men sådan er det ikke gået med Jin Kuramotos stol, der er både industriel og professionel i sin fremtræden. Det vil være med til at sikre stolen en sikker plads på det internationale marked, hvor kunderne helst vil have møbler, der ikke ’larmer’ for meget.

Det var efter sigende ikke Jin Kuramoto, der fandt på at anvende hørfibre til stolen, men Offecct. Firmaet arbejder sammen med flere internationale designere, blandt andre britiske Jasper Morrison, der har tegnet en træstol, som skal bruges på et børnehjem i Tanzania. Og sammen med designgruppen Claesson Koivisto Rune har Offecct skabt et bord af ganske tynde metalplader.

Det er således i samspillet mellem producent og designer, at de interessante møbler opstår hos Offecct. Det er ganske normalt og kan være en proces, der tager flere år, men det er sjældent noget, vi hører meget om. Med titlen som årets bedste produkt må samarbejdet mellem Jin Kuramoto og Offecct siges at være ganske vellykket.