Ugens kiksede design: Der er åbenbart ingen grænser for, hvor meget lamper skal ligne hinanden Og der er åbenbart heller ingen grænser for, hvor billige de skal være. Det er på ingen måde bæredygtigt, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

For et par uger siden sendte en af mine venner mig et foto fra sin lokale Netto. Midt imellem alle spotvarerne havde hun fundet en loftslampe med påsat læderstrop til 199 kroner.

Hun syntes bare, at hun havde set lampen før, og ville høre, om jeg havde det på samme måde. Det havde jeg. Lampen lignede et miks mellem den danske designer Cecilie Manz’ pendel Caravaggio og de højttalere, hun har lavet for B&O, som er udstyret med en læderstrop.

Men lampen var ikke lavet af Cecilie Manz, og da min veninde kiggede nærmere på den, kunne hun godt se, at den på ingen måde kunne sammenlignes med Manz’ lampe, for den tekniske udførelse var ikke noget at råbe hurra for. Og hvor Manz’ lampe er åben foroven, så der også kommer lys ud af skærmen op mod loftet, var denne helt lukket og kunne kun lyse nedad.

Men når noget bliver solgt så billigt, ved man også, at der ikke er kælet for kvaliteten. Det er en stangvare, der ryger på lossepladsen om nogle år

Henvendelsen fik mig til at kigge på lamper på nettet. Og jeg opdagede, at det ikke kun var i Netto, man kan finde en lampe i den facon og med påsat læderstrop. Det kan man adskillige steder – inklusive Ilva og i byggemarkedet BygXtra, hvor lampen på billedet stammer fra. Der er åbenbart ingen grænser for, hvor svært det er at finde på lamper, medmindre man kigger lidt rundt i landskabet og ser, hvad andre gør.

Forbrugerne er måske ligeglade, og de ved godt, at hvis de køber en lampe til så lav en pris, så er det ikke en af PH’s Kogler, de har fået fat i. De dygtige designere kan måske også være ligeglade, for de rigtige kunder skal nok finde deres ting. Men når noget bliver solgt så billigt, ved man også, at der ikke er kælet for kvaliteten. Det er en stangvare, der ryger på lossepladsen om nogle år.