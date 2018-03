Ugens designobjekt: Jeg ligner en teenagepige, men jeg elsker mine lammefutter Det kan godt være, at UGG Boots ikke er kønne. Men som hjemmesko er de sublime.

Det var vist nok skuespilleren Pamela Anderson, der gjorde UGG Boots populære. Hun har nemlig optrådt iført meget små shorts og tætsiddende bluser samt et par vamsede UGG Boots på utallige billeder. Som regel fordi hun har været ude at shoppe, hvorfor hun ofte har selskab af adskillige bæreposer, kopper med takeaway-kaffe og store biler.

Selv kunne jeg ikke drømme om at vise mig offentligt iført mine UGG Boots, men jeg kan godt forstå, hvorfor Pamela Anderson så tit optræder i sine. De er nemlig ufatteligt komfortable og dejlig varme. Når man som undertegnede bor i et hus, der er så fodkoldt, at man ville ønske, man kunne gå på loftet, er de ikke til at leve uden. Og selv om jeg føler mig som en teenagepige, når jeg hopper ned i mine UGG Boots hver morgen, gør de mig lykkelig. Nu på fjerde år.

Jeg tror aldrig, det har været meningen, at man skulle gå rundt med dem i dansk regnvejr

UGG Boots stammer oprindelig fra Australien og New Zealand, hvor de bliver lavet af det blødeste lammeskind. Så vidt jeg har fået oplyst, er UGG Boots ikke et specielt mærke, men selve betegnelsen for skoene, hvorfor det er svært at finde ud af, hvem der laver de mest autentiske UGG Boots.

Da jeg købte mine, kunne jeg vælge mellem nogle, der var produceret i Australien og i Kina, men for at være helt ærlig var der ikke den store forskel. Men nu stammer de jo mere fra Australien end Kina, så det blev den australske udgave, jeg købte.

Modeverdenen tog for nogle år siden UGG Boots til sig i sådan en grad, at alle yngre kvinder pludselig skulle gå i de vamsede sko. Det kan jeg godt forstå, for de er nok mere komfortable end så mange andre kvindesko, man kan finde. Men jeg tror aldrig, det har været meningen, at man skulle gå rundt med dem i dansk regnvejr. Ligesom jeg heller ikke tror, det har været meningen, at man skulle have dem på i både halve og hele dage, for der er så godt som ingen støtte i sådan et par sko.

Men det må folk jo selv om. I min optik er UGG Boots ren komfort på linje med en kæmpestor vamset sweater og et par joggingbukser. I Island kan man købe en slags sparkedragt til voksne, som man kan tøffe rundt i derhjemme. Falder jeg først for sådan en, skal jeg nok love at søge om hjælp.