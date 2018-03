Ugens kiksede design: Hvornår har du sidst lugtet til noget så frygteligt som et par sure maosko? Maosko er sikkert er gode i Kina, men de er hverken praktiske eller særlig varme, så det er utroligt, at man stadig kan købe dem herhjemme.

Noget af det første, jeg købte, da jeg sprang ud som flipper i gymnasiet, var et par maosko. Man kunne købe dem i Irma til ca. 25 kroner, og så snart temperaturen kom op omkring de 20 grader, var jeg iført sådan et par kinesiske flade stofsko.

På Roskilde Festival stod jeg i vand til anklerne, mens jeg insisterede på at have mine maosko på. De blev tungere og tungere, og da jeg til sidst indså, at de nok aldrig ville kunne blive tørre igen, måtte jeg investere i et par nye. Tanken om, at man kunne tage et par gummistøvler på, faldt mig slet ikke ind. Siden har jeg rejst i Kina, hvor jeg også har investeret i maosko. Både i fløjl og velour og ofte med praktiske gummisåler.

Efterhånden som de falder fra hinanden, bliver de stadig mere livsfarlige at vralte rundt i

De versioner er aldrig kommet ind i Irmas butikker – eller også har jeg bare ikke opdaget det. De maosko, man køber i dag, er stadig med den papsål, der langsomt bliver blødere og blødere og mere og mere ildelugtende. Stik selv næsen ned i et par maosko og overvej så, hvornår du sidst har lugtet til noget så frygteligt.

I dag er der desværre ikke så mange flippere tilbage, så det er sjældent, man ser et par maosko på åben gade. Til gengæld bliver de flittigt brugt som sutsko, men ligesom jeg ikke længere går i maosko udenfor, har jeg også droppet dem inden døre. For efterhånden som de falder fra hinanden, bliver de stadig mere livsfarlige at vralte rundt i, og da de ikke varmer, kan jeg ikke se ideen i at bruge dem som sutsko længere.

En sko, der er så ringe udført, burde ikke kunne overleve så længe på det danske marked, som den faktisk har gjort. Det må skyldes prisen. Det kan ikke være på grund af komforten.