Hjælpemidler er ofte så usexede og klodsede, at brugerne føler sig hæmmede og isolerer sig. Ved at give sin rollator et mere sporty udtryk og bygge den af kulfiber har By Acre skabt et transportmiddel, der matcher manges ønske om en aktiv livsstil. Rollatoren fik sidste år en Danish Design Award, den tyske IF Award og hæder for at være et af de mest innovative produkter på markedet. Foto: By Acres