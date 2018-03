Ugens kiksede design: Hvorfor er stole til gamle mennesker så grimme? Møbelbranchen forstår ikke, at seniorer gerne vil bo pænt – og har råd til det. I stedet bliver de i stedet spist af med klodsede otiumstole.

I takt med at befolkningen bliver stadig ældre, er det underligt, at så få møbelproducenter har fokus på seniorer.

Det meste nye design, der kommer på markedet, er skabt til de yngre generationer, og jeg kan ikke komme i tanke om mange møbler fra de store designfirmaer, der er rettet mod ældre generationer.

Det er mærkeligt, for efterhånden som man bliver ældre, kan det være svært at bruge de klassiske lænestole, der ofte er for lave, har for smalle armlæn eller mangler god støtte.

Det er især underligt, fordi vi ved, at mange ældre gerne vil bo pænt og har omgivet sig med moderne møbler gennem hele livet.

Den dag, de ikke kan komme op af Kaare Klints lave Safari-stol, må de krybe til korset og investere i en såkaldt 'otiumstol'

Sådan en er sikkert god til de lange eftermiddage, hvor man skal sidde og læse eller se en genudsendelse af James Bond på tv. Om den så kan betegnes som pæn, må være en smagssag, men de fleste otiumstole er nogle klodsede sataner, der ser ud, som om de er designet til plejehjem og ikke til aktive seniorer.

Har man været vant til at indrette sig moderne og måske med danske designklassikere, er det en udfordring at finde en stol, der matcher det udtryk.

Derfor blev en gruppe studerende på Kunstakademiets Designskole for et par år siden sat til at tegne stole til folk, der var fyldt 75. Projektet gik under navnet ’75+’ og var genialt, fordi møblerne tog udgangspunkt i seniorer, der ønskede praktiske møbler, som matchede den øvrige indretning i deres boliger.

Desværre er ingen af stolene sat i produktion, for møbelbranchen er ikke opmærksom på de købestærke seniorer. Inden for samfundsforskningen opererer man med en generation, man kalder Jones, som tæller folk, der er født mellem 1955 og 1965, og når de går på pension, vil de stille store krav, for de er opdraget til kvalitet og har ressourcerne til at betale for den.

Det må møbelproducenterne da snart opdage.