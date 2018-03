Ugens kiksede design: Selv børnesoldater har desværre fundet ud af at bruge en AK-47

FOR ABONNENTER

Kulturminister Mette Bock (LA) gentog i dag flere gange, at DR behøver en brændende platform for at skabe en nødvendig fokusering af fremtidens public service. Det er meget muligt, hvis man baserer sine ledelsesværdier på stokkemetoden.

Men med et historisk stort sparekrav på 20 procent er der tale om værdipolitisk brandstiftelse snarere end at aflevere et visionært afsæt for fremtidens public service.

Der er sund fornuft i både at fokusere DR’s kerneopgaver og at erstatte licens med skat. Og selvfølgelig kan DR i lighed med andre offentlige institutioner spare.

Men det er useriøst at forlange så massive besparelser uden samtidig at angive retning for, hvordan de kan realiseres. Helt grotesk bliver det, når finansministeren uden at blinke fastslår, at DR skam fortsat skal producere drama, børne-tv, nyheds-, kultur- og historieformidling i international klasse.