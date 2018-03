Mig og mit yndlingsdesign: »Man kan også drikke kold hvidvin, selv om det regner« I skuespiller Peter Frödins hjem er alting hulter til bulter og fyldt med farver. For det skal ikke blive for arrangeret, mener Frödin, der ser frem til kold hvidvin i sin ikoniske isspand til sommer, hvor han spilleri Glassalen i Tivoli.

Vores isspand elsker vi højt. Det er en meget stor spand, som strutter med alle sine mange vidunderlige isklumper, og er et designstykke, vi bruger helt utrolig meget. Både på tagterrassen på fantastiske sommeraftener og i køkkenet, når vejret er dårligt. Man kan absolut også drikke kold hvidvin, selv om det regner.

Blå bog Peter Frödin Skuespiller, komiker og sanger, som brød igennem med børneserien ’Bullerfnis’ på DR 1 i begyndelsen af 1990’erne. Var senere en del af satiregrupperne Lex & Klatten og Det Brune Punktum og har spillet med i et hav af forestillinger, film som ’Hannibal & Jerry’, ’En kort, en lang’ samt julekalenderen ’Jul i Valhal’ og DR 2’s voksenadventskalender ’Labans jul’ sidste år. Fra 23. maj til 22. juli er han med i forestillingen ’Mor og far sidder i Grøften’ i Glassalen i Tivoli.

Hele sommeren skal jeg spille i Glassalen i Tivoli, og derfor bliver vi i København. Det glæder jeg mig meget til, for jeg elsker virkelig hovedstaden i solskin og Tivoli, der emmer af underholdning, sjov og ballade. Efter forestillingen ser jeg frem til et koldt glas vin; og jeg er ikke i tvivl om, at isspanden bliver uundværlig.

Vi købte den for nogle år siden i en genbrugsbutik på Store Kongensgade. Den stod i vinduet, og både min mand og jeg tænkte: Det er da den pæneste isspand, nogen nogensinde har set. Den er designet af Jens Quistgaard og lavet af teaktræ. Jeg er ellers ikke en af de der fyre, som bare elsker alt i teaktræ – slet ikke – men den her er virkelig, virkelig pæn og rummelig. Det er tricket. Ingen får jo nogensinde brugt en isspand, fordi de altid er så små, at man lige så godt bare kunne gå hen til fryseren. Men den her er stor og helt perfekt.

Når den ikke bliver brugt, står den forskellige steder i køkkenet og stuerne. Jeg er ikke sådan en, der pakker alting væk, og kan meget bedre lide, at panderne hænger fra loftet, og det hele står på hylder fra gulv til loft sammen med masser af bøger, lysestager, stearinlys og fine lamper. Herhjemme er der fyldt med gamle tæpper, masser af farver, og du behøver ikke at tage skoene af, når du kommer ind. Det er bestemt ikke new nordic, kan jeg love dig for.

Rigtig mange billeder

I stedet er det utrolig blandet med både nyt, gammelt, håndlavet og design. Bare i lamper har vi Bestlite, Verner Panton, Poul Henningsen, Vilhelm Lauritzen, en lampe i keramik fra Kähler og en lampe, min far har lavet. En rød tråd og lækkert design er vigtigt, men det er ikke essentielt, hvilket navn står bag. Vi skal kunne lide tingen og synes, den passer ind i det her meget blandede hjem, vi har. Og heldigvis er det jo fuldstændig os selv, der bestemmer. Gudskelov.

Sådan er det også med kunst, og vi har rigtig mange billeder. Altså rigtig mange. Bare i spisestuen har vi ... 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 27 ... 34, der hænger fra gulv til loft. Nogle, som min oldefar Erik Frödin har malet, et håndtegnet postkort fra Søs Fenger, et billede med et kæmpehul i, fordi min far skød med luftpistol, da han var barn og kom til at ramme det, et maleri af vores gode veninde Malene Birger, der er begyndt at male meget, og et af Jarl Friis-Mikkelsen, vi har fået til vores bryllup, og som hedder ’Fjer’.

En dag kom vores ven Stig Hoffmeyer med to håndmalede portrætter af min mand og mig. De er helt vildt gode, lidt abstrakte i betrækket, men ligner os virkelig. Dem hængte vi op og tænkte så: Gud, er vi sådan nogle, der hænger portrætter af os selv op? Og ja, det er vi.

Vigtigst af alt er det, at der er rigtig mange historier forbundet til vores ting og billeder, der alts ammen har masser af personlighed og minder. Min mand og jeg har været sammen i 21 år, og da vi for eksempel kunne fejre 15 år sammen, købte vi et billede. Nu minder det os altid om den dag.