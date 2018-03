Mig og mit yndlingsdesign: »Når jeg sidder i den, tænker jeg tit på min far« Ina-Miriam Rosenbaums store glade lænestol emmer af minder. Efter at skuespilleren mistede sine forældre for få år siden, er arvestykkerne blevet en del af hendes historie og hjem – og det betyder meget mere, end om en bestemt designer står bag.

I sin sidste tid tilbragte min far, Simon Rosenbaum, rigtig mange timer i lænestolen og tænkte gode og kreative, men også kaotiske tanker. Efter at mine forældre døde for et par år siden med meget kort tids mellemrum, flyttede lænestolen ind i min lejlighed. I begyndelsen syntes jeg ikke rigtig, den var min. Hver morgen sagde jeg godmorgen til den og klappede den lidt på armlænet, men nu er der gået et par år, og i dag er den blevet en del af mit liv. Sådan rigtigt. Jeg arbejder meget i den, smider fødderne op over ryglænet, skriver i den og kigger ud ad vinduerne.

Blå bog Ina-Miriam Rosenbaum Skuespiller og instruktør, der er aktuel med forestillingen ’J O B – et enkelt menneske’, som netop har spillet på Bådteatret og skal på turné til efteråret. Siden uddannelsen fra Statens Teaterskole har hun medvirket i et hav af forestillinger, revyer og kabareter. I 2011 modtog hun Årets Reumert for bedste kvindelige hovedrolle i de to forestillinger ’Marguerite Viby — en pige med pep’ og ’Hitler on the Roof’. Hun er skaberen bag Projekt Glemmebogen: teater om sager fra Christiansborg, som er gået i vores kollektive glemmebog. Næste kapitel er forestillingen ’CoryDONG’, der har premiere primo 2019. Hun er også kendt fra spillefilm samt tv-serier og medvirkede sidst i ’Broen IIII’. Hun er datter af entertainer, musiker og forfatter Simon Rosenbaum. Vis mere

Når jeg sidder i den, tænker jeg tit på min far. Da min søster og jeg skulle rydde vores barndomshjem, rykkede der jo tæpper, skabe, stole, malerier og lamper ind i min lejlighed, og at få det til at passe ind med resten tog tid og var helt klart en del af en sorgfase. Nu er arvestykkerne blevet en del af mit hjem, selv om de står helt anderledes her. Der er meget færre ting, end der var hos mine forældre, og derfor kommer tingenes former, farver og skønhed frem på en helt anden måde. Lænestolen var tidligere mørkeblå, men jeg har fået den ompolstret i en skøn glad gul farve. Nu står den skarpere end nogensinde, og diagonalt skærer den igennem rummet som en arbejds- og tankeø langt fra fjernsynet.

Selv om jeg faktisk betragter mit hjem lidt som præget af tilfældigheder, må jeg indrømme, at mine ting ikke er tilfældige. Alt herhjemme er vigtigt for mig, har en funktion og er ikke bare er til pynt. Summen er et hjem, der virkelig er mig. Mit helle, hvor jeg som freelanceteatermenneske arbejder og skaber forestillinger. Hvor jeg kan lukke døren og være mig selv.

Selvfølgelig har jeg også anskaffet mig ting og møbler selv, men de har nu også særlige fortællinger. For eksempel Svanen af Arne Jacobsen. De er skidedyre og normalt ikke noget, man bare lige køber. Men en dag, hvor jeg havde købt ind og slæbt rundt, kom jeg ind i CasaShop og hvilede benene i møbelklassikeren. Og så tænkte jeg: Hold kæft, hvor sidder man godt – især fordi jeg har så korte ben. Og så købte jeg den. Den er rød, er i uld, den lyser, og jeg elsker den.

Jeg er også vokset op med virkelig mange PH-lamper, og i 2015 lavede jeg forestillingen ’Fandens oldemor’ om Poul Henningsen og hans mor. Her købte vi ti lamper, som vi spraymalede til scenografien. Nogle af dem hænger herhjemme sammen med dem, jeg har fra mine forældre, og jeg er virkelig fascineret af hans lysteorier. Det er vist alt det design, der er i mit hjem. Hvis en genstand er smuk og har en form eller farve, jeg kan lide, så kan jeg godt finde på at købe den. Uanset hvem der har lavet den.