Mig og mit yndlingsdesign: »Vi gør ingenting for at holde det, og alligevel ser det helt nyt ud. Det er sgu da godt design« Krimiforfatter Julie Hastrups spisebord har overlevet stort set alt. I hendes hjem bliver der gået på kompromis med design til fordel for masser af liv.

Da min kæreste – og nuværende mand – flyttede ind i min lejlighed, blev jeg meget hurtigt gravid. Altså rigtig hurtigt, ha ha.

Vi byggede rede og ledte efter spiseborde.

Egentlig havde vi forestillet os et lyst træbord fra Gubi, men en ekspedient kiggede på min mave og spurgte: Er I førstegangsforældre? Da vi svarede ja, rådede han os til at købe et ellipsebord af Piet Hein, Arne Jacobsen og Bruno Mathsson, fordi man simpelt hen ikke kan slå det ihjel.

Blå bog Julie Hastrup Forfatter, der står bag den populære krimiserie om kriminalefterforskeren Rebekka Holm. Til juni udkommer syvende bind,’Francos djævle’. Er uddannet journalist og har arbejdet for TV 2 Lorry og DR, indtil hun i 2009 debuterede som forfatter.

Og han havde fuldstændig ret. I dag har vi haft bordet i snart 18 år, og der er blevet stået på det, kastet op på det, smurt mad ud over det, bygget hule rundt om det og spildt, tegnet, malet og tisset på det. Vi fik et barn til og har siden holdt ti millioner børnefødselsdage, middage og fester med med konfetti og dans på bordet. Vi gør ingenting for at holde det, og alligevel ser det helt nyt ud. Det er sgu da godt design.

Nogle gange tænker jeg på, om det bliver for kedeligt. Vi bor meget enkelt, og med hvid plade og stålben kan bordet måske godt virke lidt for klassisk og koldt. På den anden side kan mine teenagebørn sidde og drikke øl med deres venner uden at være bange for at spilde. Og det, synes jeg, egentlig er vigtigere.

Herhjemme hærger vi. Vi har hund og to katte, der springer op på bordet, og der er altid gang i den. At man kan se, her bor mennesker og er masser af liv, gør det til et rigtigt hjem. Nogle gange forbander jeg da de sorte hundehår på gulvet, selv om vi lige har støvsuget. Vi lever og sviner, men det betyder faktisk meget mere for mig end at bo helt stilrent og uden pletter på sofaen.

Så jeg har ikke et designhjem, og jeg kommer nok aldrig til at få Ægget, for det interesserer mig faktisk ikke. Jeg kender masser, der vælger møbler, hvor de går mere op i form og skønhed, end om møblet er godt at sidde eller sove i. Jeg er nok meget praktisk tænkende, og jeg nægter at gå på kompromis med funktionalitet og komfort.

I stedet har jeg altid gået meget op i kunst. Det fylder meget herhjemme med mange malerier på væggene, og jeg har altid gået til udstillinger og syntes, det var sjovt at følge med i den danske kunstverden.

For mig er det vigtigst at bo hyggeligt og funktionelt, men jeg vil da gerne skifte Ikeas Billy-bogreoler ud med nogle snedkerbyggede. Det koster bare 40.000 kroner – og så vil jeg hellere ud at rejse.

Helt grundlæggende synes jeg faktisk, at ting skal bruges. Derfor kigger jeg også på bordet med et smil og tænker, at det nok var det bedste køb, vi nogensinde har foretaget os. God kvalitet, tungt, stabilt, kan trækkes ud til fest, og vi kan hygge om det, når vi bare er os. Hvor finder jeg et andet bord, der kan opfylde alle vores behov?

Derfor kan jeg godt forestille mig, at bordet stadig er her, når vores børn er flyttet hjemmefra og kommer til middag med deres kærester. Måske overlever det ligefrem mig og og bliver et møbel, der går i arv.