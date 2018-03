Hvis en væsentlig del af de andre produkter på markedet har en tilsvarende eller højere standard, kan det være vildledende at bruge påstanden til at markedsføre sit produkt.

Udsagnene skal være afbalancerede og må ikke overdrives. Udsagnene skal være klart formulerede, så de er nemme at forstå. Udsagnene må ikke være vildledende, så forbrugeren tror, at produktet er bedre for miljøet eller følger en højere etisk standard, end tilfældet er.

Virksomheder , der fremhæver sig selv eller deres varer som særligt etisk korrekte eller miljøvenlige, skal kunne dokumentere, at virksomheden overholder kravene i markedsføringsloven til at bruge udsagnene.

