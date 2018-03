Mig og mit yndlingsdesign: »Jeg tør slet ikke bruge min tallerken« Den 25-årige balletdanser Andreas Kaas fortæller om sin Flora Danica-tallerken fra Royal Copenhagen. Den har han arvet fra sin oldemor, og for ham betyder det alverden at vågne op til familieminder og personlig indretning, der ikke er for højtidelig.

Min oldemor døde for 18 år siden. Dengang hjalp jeg med at rydde ud i hendes hjem, og bagpå en Flora Danica-tallerken fra Royal Copenhagen havde jeg lagt en seddel med mit navn. Jeg var kun 7 år, men allerede dengang var jeg vild med den.

Blå bog Andreas Kaas Solist ved Den Kongelige Ballet, som netop har optrådt med Ida Praetorius i balletten ’Dans2Go’ og er aktuel i rollen som prins Siegfried i balletklassikeren ’Svanesøen’, der spiller på Operaen indtil 3. juni. Er uddannet balletdanser fra Det Kongelige Teaters Balletskole i 2009 og blev straks herefter ansat som aspirant og siden korpsdanser. Han var sidste år en af hovedpersonerne i DR 3’s dokumentarserie ’I forreste række’ om livet ved den Den Kongelige Ballet.

Det havde jeg i mellemtiden glemt, indtil min tvillingebror og jeg fik en tallerken hver til vores 25-års fødselsdag for en måned siden. Nu var vi klar, syntes min farmor, som havde gemt porcelænet. For hende var det enormt vigtigt at give arvestykkerne videre til os som voksne.

Jeg tør slet ikke bruge min tallerken. På min væg hænger alle mulige forskellige billeder, som jeg kigger på hver dag, og der skal tallerkenen også sættes op. Lige nu bliver der dog boret og hamret hos min nabo, så jeg har ikke turdet endnu, ha ha.

Nu nåede jeg ikke at have så mange år med min oldemor, men det betyder alligevel meget at arve tallerkenen fra hende. Hele mit hjem er fyldt med familiegenstande, ting, jeg har opnået i mit liv, og tegninger, min lillesøster har lavet. Umiddelbart virker min indretning måske meget random, men når jeg går rundt i min lejlighed, sidder på en stol eller tager en kop i skabet, betyder det alt sammen noget for mig, fordi det har en historie.

Det er virkelig noget, jeg sætter pris på i min hverdag. Måske lyder det vildt underligt, men det får mig til at føle mig tryg og er en af mine små glæder i livet. At jeg hver dag vågner op til min familie – selv om jeg ikke er sammen med dem. Og det er meget vigtigere for mig end at have otte designstole.

Jeg er vokset op i et totalt kataloghjem med alle de nye hotte tendenser, og det har da også smittet af på mig. Der er en masse design, som virkelig fascinerer mig, men qua at jeg er 25 og balletdanser, tjener jeg jo ikke ligefrem en million. I stedet har jeg lånt en Wegner-stol af min mor og papfar, der havde for mange derhjemme. Efter en middag hos dem søndag aften tog jeg den med i bilen. Som ung finder man sin egen måde at indrette på.

Jeg er også altid vokset op med Royal Copenhagen i hjemmet. Det er megablæret, at vi i Danmark har et så smukt produkt, og det er jeg stolt af på landets vegne. Så da jeg sidste år blev spurgt, om at lave et julebord for Royal Copenhagen, var jeg ved at ryge bagover. Det var fantastisk at arbejde med et megaprofessionelt team, hvor hovedreglen var no limits.

Men at jeg kunne vælge bestik og dug fuldstændig, som jeg havde lyst til, var faktisk også lidt overvældende. Især fordi jeg generelt ikke holder kæmpe formelle middagsselskaber derhjemme. Det sagde jeg til dem: Det passer simpelt hen ikke til mit liv lige nu at dække op til 12 eller 24 personer.

Derfor lignede mit bord også en middag med 6 af mine mærmeste venner i min lejlighed, hvor jeg ikke har to tallerkener, der er ens. Det blev meget mig. For jeg bryder mig ikke om, at tingene bliver for højtidelige. Ikke Andreas på 25 år. Måske Andreas på 60 år. One day.