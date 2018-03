Skuespiller Julie R. Ølgaard om sit yndlingsdesign: »Jeg elsker design, men der behøver ikke at stå Arne Jacobsen på, før jeg køber noget« Spontane fund fra udlandet giver hjemmet personlighed og karakter, mener den teateraktuelle skuespiller Julie R. Ølgaard, der altid finder en måde at fragte det hjem på.

Ien antikforretning i en lillebitte fransk flække så jeg kraniet shine i al sin guldpragt fra baglokalet. Det er kæmpestort og ikke lige det, man tænker på at tage med hjem fra en ferie. Heldigvis er min mand og jeg den type mennesker, som bare finder en løsning. Så vi tog hornene af og pakkede dødningehovedet ind i alt muligt på vejen hjem, og det er vi sindssygt glade for i dag – selv om det står lidt ustabilt.

Blå bog Julie Rosenstand Ølgaard Skuespillerinde uddannet fra The Lee Strasberg Theatre Institute i Los Angeles. Hun slog igennem med filmen ’Midsommer’ og har siden spillet med i blandt andet ’Råzone’, ’Kollegiet’, ’Julefrokosten’ og ’Dig og mig’, som hun vandt en Zulu Award og blev nomineret til en Robert for. Sidste år debuterede hun som instruktør med kortfilmen ’Trigger’. Hun har også optrådt i flere teaterforestillinger og kan fra 12. april til 12. maj opleves i forestillingen ’Mødre’ på Folketeateret. Sammen med skuespillerveninderne Laura Christensen og Neel Rønholt har hun YouTube-kanalen Nipskanalen om deres kamp for at lave en spillefilm. Vis mere

Når jeg rejser, har jeg pludselig tiden til at stoppe op, kigge mig omkring og finde de der anderledes og unikke små genstande. Og selv om det er drønbesværligt, finder jeg næsten altid ting at fragte med hjem, når jeg er i udlandet.

Sådan var det også med min lampe fra Hamburg. I forbifarten så jeg en butik med alt muligt, tøj, sko og en rigtig cool lampe. Jeg fandt ud af, at den var lavet af en lokal kunstner i Hamburg – jeg er sådan en, der altid spørger – og fik kontakt til ham. I alle sine design genbruger han gamle objekter, og den her sygt fede lampe er lavet af et varmelegeme fra 1920’erne. Jeg kan enormt godt lide, når ting har en historie, og jeg kan næsten forestille mig, hvordan nogle har brugt den til at overleve og varme ved for snart 100 år siden.

Nu står den i vores hjem, og jeg elsker den simpelt hen. Ligesom mennesker er ting meget mere interessante, når de har en historie. Hverken personer eller brugsgenstande behøver at være perfekte, så at lampen buler lidt, synes jeg kun er dejligt. Min mand og jeg har rigtig, rigtig mange lamper fra Berlin, New York – og over det hele – og faktisk har vi lige nu to lamper i overskud, som vi virkelig ikke ved, hvor vi skal hænge op. Nu har vi lavet en regel om ikke at købe flere lige foreløbig, ha ha.

Vi har ikke altid en plan for, hvad vi skal købe, men fanger det os, får vi det som regel til at passe ind. At vores hjem har så meget personlighed, skyldes nok bare, at vi virkelig er impulskøbere. Vi går ikke i tusind år og overvejer, om vi skal købe det ene eller det andet, og derfor er vores indretning også en blanding af alt muligt, man ikke bare lige kan sætte prædikat på.

Jeg elsker design, men der behøver ikke at stå Arne Jacobsen på, før jeg køber noget. Design er superspændende og inspirerende, og det er for fedt at blande klassikere med det helt nye og noget, en lille ukendt kunstner har lavet. Selvfølgelig har vi også en gæsteseng fra Ikea, men det meste i hjemmet er et virvar af lækre ting med personlighed. Jeg bliver glad, hver eneste gang jeg træder ind ad hoveddøren. Sådan har det bestemt ikke været altid førhen, da jeg hverken havde mulighed for eller plads til at gøre det sådan rigtig lækkert. Så endelig at kunne få lov til at bo, som man drømmer om, og have det så godt i sit eget hjem giver mig total ro og ballast.