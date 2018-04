Ugens kiksede design: Hvorfor har de taget livet af den smukke Taffeldug? Georg Jensen Damask har lavet en dug for vinelskere. Desværre har de samtidig droppet en klassiker af Margrethe Odgaard.

Designeren Margrethe Odgaards Taffeldug er blevet taget ud af kollektionen hos Georg Jensen Damask. Til gengæld har man lanceret »dugen til vinelskeren, der gerne nyder vinene fra området omkring Côte de Nuits, Bourgogne«. Altså en dug med med et påtrykt landkort over vingårde og vinmarker i Bourgogne.

Odgaards Taffeldug var vævet med et væld af stiplede linjer, der angav, hvor man skulle placeret servicet, hvis man skulle dække et elegant bord. Som en diskret tegning bredte Odgaards bomuldsdug sig over bordet og fortalte en historie om klassisk borddækning og servietfoldning, som man ikke behøvede at følge slavisk, men som gav anledning til gode samtaler hen over maden.

I samarbejde med korttegneren Sylvain Pitiot har Georg Jensen Damask nu afløst Odgaards borddækningshistorie med en historie om vine. Ud over en dug med kort fra Bourgogne kan man også få udgaver med vindistrikter i Bordeaux og italienske Piemonte, og ifølge Georg Jensen Damask er dugene praktiske, fordi de er »smudsafvisende«.

Det er ærgerligt, at Odgaards smukke dug har måttet lade livet hos Georg Jensen Damask. Odgaard er en af vores førende tekstildesignere og har om nogen formået at gentænke klassisk tekstildesign.

En anden dug, hun har skabt, hedder Fold-Unfold. Den er netop optaget i den permanente samling på et af verdens mest prestigefylde museer, Cooper-Hewitt Design Museum i New York. Herhjemme kan Odgaards arbejde lige nu ses hos A. Petersen på Amager og i Butik for Borddækning i det indre København.