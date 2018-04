Ugens designobjekt: Her er en moderne stol, der læner sig op ad klassikerne Designeren Simon Legald toner rent flag med sin nye stol for Normann Copenhagen. Den er inspireret af de danske møbelklassikere, men skabt på moderne vis.

Herit er navnet på denne spisebordsstol, som bliver præsenteret i den kommende uge under møbelmessen i Milano. Den er skabt af Simon Legald for den danske designvirksomhed Normann Copenhagen, som snart kan fejre, at de har lavet godt dansk design i 20 år.