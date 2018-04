Urban gartner: Gør dig umage, når du skaber en ny have Boe Sallingboe arbejder for at gøre byerne grønnere og skabe natur på unaturlige steder. På hans egen lille nordvestvendte altan vokser 100 planter, og snart anlægger han en skov i 4. sals højde.

Den mindste golde plet kan blive til en herlig have med noget skønt at kigge på, klippe i og smage på, lover Boe Sallingboe.

Han arbejder for at skabe natur på unaturlige steder og gøre byerne grønnere. Sammen med hustruen Lene driver han firmaet Altan-alferne.dk – et urbant gartnerfirma, som indretter, planter og vedligeholder haver på altaner og terrasser og i forhaver.

Rundtomkring i hovedstadsområdet har altan-alferne siden 2010 forvandlet gold stenørken til grønne oaser for mennesker og dyr – især småfugle og insekter.

Folk har lyst til natur i byen og ønsker, at det grønne fylder mere i deres liv:

»Jeg møder flere, som prioriterer at skrue op for trivslen i hverdagen i stedet for at bruge penge på engangsoplevelser som en safari eller dykkerferie«, siger Boe Sallingboe.

Altan-alfens 10 tip til små oaser Boe Sallingboe har sat sig for at skabe natur på unaturlige steder. Og det kan du også, uanset om du råder over en altan, en baggård eller et par potter. 1Baggårde, tage, altaner og skyggesteder, der er masser af uudnyttede arealer i byerne, som kan forvandles til natur. Forskellen er, at naturen skal nurses og fremelskes her, den skal ikke holdes i ave som ude i oplandet. 2Tænk og drøm stort! Sæt dig ned og overvej, hvad du vil med det grønne eventyr i nærmiljøet. Skal haven være spiselig, eller drømmer du om at kunne nyde synet af prydplanter det meste af året? Skal der være plads til en grill, en kasse bajere eller et par siddepladser? 3Lyder det voldsomt med et træ? Så overvej, om det kan vokse i espalier og dermed fylde mindre. 4Tænk på planter, før du tænker på krukker. Læs eller spørg om deres egenskaber og sæsoner. Tag på planteskolen flere gange i løbet af året, tjek udvalget og spørg dig frem. Planter er ligesom kæledyr, nogle er nemme at holde, andre kræver en masse tid og opmærksomhed. Vælg dem, der passer til dit liv. 5Mange planter trives fint i skygge, men det kan være svært med blomster og ikke mindst bær og frugter, som kræver sol for at blive søde nok. 6Gør dig umage i anlægsfasen. Brug god jord og anskaf nogle sunde planter. Gerne nogle, der er opvokset i et lignende miljø, så de ikke får et chok, når de kommer ud af væksthuset. 7Sørg for vand og mad til byens småfugle og insekter i din have. De har brug for det. Giv plads til lidt vildskab: plant nælder, tidsler, mælkebøtter og skvalderkål i en potte til bier og andre bestøvere. 8Plant tæt. Det betaler sig at overplante. Placer planterne skulder ved skulder med en anelse jord omkring – så slipper du for lugning, og jorden holder bedre på fugtigheden. 9Altaner, tagterrasser og baggårde er barske miljøer for planter. Brug selvvandingskrukker – så gør du det nemt for dig selv og undgår ærgrelser, hvis vandingen glipper på en varm dag. 10Du bliver ikke selvforsynende med frugt og grønt fra en lille have. Til gengæld kan du høste lyst, glæde og dannelse i store mængder. Vis mere

Parrets egen altan på Vesterbro i København er et iøjnefaldende eksempel på, hvor meget have man kan lave på yderste begrænset plads: På 2 nordvestvendte kvadratmeter i 4. sals højde vokser over 100 planter: træer, buske, klatreplanter, stauder, krydderurter og ikke mindst datteren Adeles jordbærbed.

Pieris, kaprifolie, troldpil, magnolie, hortensia og klatrerose har haft faste pladser på altanen i flere år. Dertil kommer en junglekrukke med iris og bregner og en vrimmel af enårige pryd- og nytteplanter.

Spurvehøg på besøg

Sammen med et par vandfade tiltrækker planterne masser af insekter og småfugle, og en dag stirrede Boe Sallingboe ind i øjnene på en spurvehøg, som var på udkig efter noget spiseligt i altanhaven.

»Så er det virkelig lykkedes at skabe et stykke natur«, konstaterer Boe Sallingboe, som selv kalder altanen en blanding af et klondike og et eksperimentarium, som det er en fest at være i.

Der er plads til en enkelt stol på altanen og to siddepladser i den åbne altandør i køkkenet. I de tæt bevoksede krukker er der også plads til et par flade sten. Her kan man stille sit hvidvinsglas, når man sidder og nyder altannaturen, fremhæver altan-alfen.

Ved første øjekast kan altanhaven måske ligne et tilfældigt sammensurium af vækster, men de er udvalgt og placeret, så de kan klare det barske klima med hård blæst og skarp eftermiddagssol. Mange af planterne vokser i store krukker med indbygget tank til vand og gødning. De redder mange planteliv, for det er et stort og krævende arbejde at holde trit med vandingen, hvis man har planter i små krukker, som hurtigt tørrer ud.

»Alt i alt er her nok et halvt ton planter, jord og krukker«, opsummerer Boe Sallingboe.

Han råder til, at man gør sig umage, når man skaber en ny have. Så får man et langtidsholdbart resultat, som måske koster noget ekstra her og nu, men til gengæld bliver et billigt paradis målt i trivsel per dag.

»Tænk 10 år frem og vær ikke bange for at drømme stort. Det er magisk at sidde i skyggen af et træ, der er højere end dig selv«, siger Boe Sallingboe.

Senere på året bliver hans egen altan ramme om et nyt eksperiment. Ejendommens altaner skal tømmes og repareres, og Boe Sallingboe benytter anledningen til at anlægge en skov. Inspirationen kommer fra hans nye bog ’Naturen forkæler din hjerne’, som udkommer senere på året.

Skovbadning

»Japanerne har et terapibegreb, som hedder skovbadning, hvor man lader sig opsluge af skovens dybe ro og lukker stress ude. Nogle træer er bedre at omgive sig med end andre. Dem vil jeg dyrke på altanen, så her kommer et par japanske nåletræer, heriblandt en solcypres og en japansk lærk«, fortæller Boe Sallingboe.

Træerne kommer dog ikke til at rokke ved princippet om at have mindst 100 planter på altanen, så pierisen og kaprifolien kommer retur og får selskab af blandt andet løgplanter, bunddækkeplanter og ikke mindst Adeles jordbærbed.