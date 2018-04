Klumme: Tænk at have sin egen have, selv om den ikke ville være større end et frimærke Designanmelder Lars Hedebo Olsen flytter måske i rækkehus en dag. Men indtil da glæder han sig over den grønne udsigt fra lejligheden.

Når jeg sætter mig ved mit skrivebord derhjemme, kan jeg kigge lige ud i en have.

Jeg kan se en mørkegrøn ligusterhæk. En græsplæne, lyserøde roser og en stor syrenbusk. Længere væk kan jeg se store gamle træer, der er ved at blive overgroet med vedbend, og stikker jeg hovedet ud ad vinduet, kan jeg se et par magnolietræer, der lige nu står i fuldt flor.

Lige bag alt det grønne drøner biler, cyklister og fodgængere forbi. Jeg bor ud til en ret befærdet vej, og selv om jeg både kan høre fugle, der pipper, og bier, der summer (okay, det sidste sker ikke så tit), så er det først og fremmest byens lyde, der vælter ind ad vinduerne, når jeg åbner dem.

Men jeg elsker min udsigt, og jeg elsker at bo netop der, for jeg synes, jeg bor midt i en grøn oase, hvor bilerne blot er en irriterende detalje.

Selv om man er glad for at bo i en by, er det godt at have noget grønt at kigge på. Eller måske endda går ud i, hvis man er så heldig at have en have. Flere og flere flytter til byerne, og det betyder samtidig, at stadig flere får lyst til at gøre vores byer grønnere.

Nogle får sat altaner op, som de fylder med krukker og havemøbler. Andre forvandler en lille baggård til et krukkeparadis. Nogle får en kolonihave, hvor de kan dyrke kartofler og rabarber, og nogle får afløb for deres grønne lyster ved at fylde vindueskarmene med tomatplanter og basilikum.

Selv glæder jeg mig over, at jeg kigge ud ad mine vinduer, cykle ud til vores kolonihave eller gå tur i en park. Jeg er ikke et havemenneske forstået på den måde, at jeg kan kende forskel på skvalderkål og ramsløg.

Et skønt rækkehus i Amsterdam

Men i takt med at jeg bliver ældre, bliver det stadig vigtigere for mig at kunne komme ud i den friske luft og især at kunne sidde udenfor og læse avis og drikke kaffe. Og selv om jeg bor midt i en by, vil jeg gerne kunne følge med i naturens gang.

Se på de helt skaldede træer om vinteren. Spirene i bedene om foråret og ikke mindst de første grønne blade, der pibler frem i disse uger.

For et par uger siden var jeg en weekend i Amsterdam, hvor jeg boede i udkanten af byen i et skønt lille rækkehus. Fra køkkenet kunne man gå lige ud i en baghave, hvor man kunne sidde og drikke morgenkaffe, mens man blev nidstirret af alle naboerne.

Det var så vidunderligt, at jeg lige siden har gået og overvejet, om man skulle flytte i rækkehus. For tænk at have sin egen have, selv om den ikke ville være større end et frimærke.

Man kunne holde havefester, grille and til jul, spille dart og sende vennerne derud, når de skal ryge. Et sted, hvor man kan glemme sig selv og blive optaget af naturen.

Det sker måske en dag. Men foreløbig kunne jeg ikke tænke mig at droppe min udsigt, selv om haven lige nu er proppet med skurvogne, og havemøblerne står hulter til bulter. For jeg kan stadig se noget grønt, og det slår alt.