I dag kaldes selv det mindste drivhus for et orangeri Agurker og tomater må vige pladsen i drivhuset, som er blevet en populær oase til afslapning.

Engang var drivhuse typisk henvist til en ydmyg placering bagerst i haven. Det var her, man dyrkede spiselige trofæer i form af agurker og tomater. I dag kaldes selv det mindste drivhus for et orangeri, og det får gerne en fornem placering tæt på huset eller terrassen. Her bliver det indrettet, så først og fremmest mennesker kan trives.

»Drivhuset er i høj grad blevet et værested. Et drivhus uden et par siddepladser er nærmest utænkeligt i dag. Nogle kalder det ligefrem et driverhus«, konstaterer forlægger, forfatter og havemand Claus Dalby.

Fakta Drivhusinspiration i lille og stor skala Her er et udpluk af steder, hvor man kan høste historisk og moderne drivhusinspiration: Det statelige orangeri Paradehuset i Gisselfeld Slotspark på Sydsjælland blev bygget i 1876. I dag huser det bl.a. eksotiske planter, udstillinger, gartneri og en tesalon. I Handelsgartneriet Bernstorff i Den Gamle By i Aarhus kan man opleve et gammeldags gartneri med formeringsdrivhus, væksthus og paradehus med historiske planter. Det moderne herskabelige orangeri i Fredensborg Slotshave huser bl.a. flotte planter fra middelhavsområdet og planter, som knytter sig til havens barokperiode. Orangeriet kan kun besøges i perioden fra 1. juli til 6. august. Her er forhandlere med drivhusudstillinger: Juliana Drivhuscenter har udstillinger flere stedet i landet. Willab Garden har et stort showroom med drivhuse og udestuer i Greve. Med firmaets gratis drivhus-app kan man tage billeder af sin egen have og se, hvordan forskellige drivhuse vil se ud der. Vica viser et bredt sortiment af drivhuse og orangerier i Kolding. Byggeudstillingen Huset i Middelfart omfatter også drivhuse og orangerier. Private have- og drivhusejere viser deres haver frem, når Haveselskabet holder Åben Have. En del af haverne inkluderer et eller flere drivhuse. Det samme gælder, når medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi inviterer til Åben Havelåge. Vis mere

Han står bag to digre drivhusværker: ’Drivhusdrømme’ og ’Vis mig dit drivhus’. I bøgerne besøger han stribevis af drivhusindehavere i Danmark, Norge og Sverige og fortæller historierne om deres væksthuse – fra ydmyge småbygninger af genbrugsmaterialer til højloftede paladser af glas.

En del mænd har ganske vist fortalt mig, at de slet ikke fattede fruens fablen om at få et drivhus. Mange af dem himlede også over prisen Claus Dalby, forfatter og havemand

Ud over bøgerne, der inkluderer masser af gode råd, har Claus Dalby lavet en række populære tv-udsendelser om drivhuse. Begge dele har været med til at sætte skub i trenden, hvor væksthuse handler mere om mennesker end om planter.

Claus Dalby har mødt rigtig mange drivhusindehavere, men aldrig nogen, som har fortrudt anskaffelsen.

»En del mænd har ganske vist fortalt mig, at de slet ikke fattede fruens fablen om at få et drivhus. Mange af dem himlede også over prisen. Men når drivhuset står der og er taget i brug, er deres begejstring lige så stor som hos initiativtageren«, fortæller Claus Dalby.

Han medgiver, at et drivhus inklusive montering kan lyde som en kostbar affære, men set i et samlet boligbudget er det nogle forholdsvis billige kvadratmeter med høj nytteværdi.

»Du kan jo bruge det til alverdens ting – fra tøjtørring til ramme om festligheder«.

Gamle vinduer er guld

Claus Dalby kender til mange vellykkede eksempler på drivhuse skabt af gamle vinduer og andre genbrugsmaterialer.

»Gamle vinduer er guld. Mange drømmer om at bygge et drivhus af sådan nogle«.

Vil man have et vinteropvarmet væksthus, skal det dog være vinduer med dobbeltglas, pointerer Claus Dalby.

Han har selv tre drivhuse på sin ejendom i Risskov ved Aarhus: et drivhus på 20 kvmi victoriansk stil, et vinteropvarmet væksthus af træ på 50 kvm og et kvadratisk væksthus i moderne tilsnit på 40 kvm.

»Et drivhus kan aldrig blive for stort«, udbryder han, men tilføjer så straks: »Det skal selvfølgelig passe til grunden«.

Vil man gå linen ud med et stort væksthus, anbefaler Claus Dalby, at man involverer en arkitekt i projektet. Det gælder også for den nye tendens, som handler om at bygge et orangeri direkte på huset.

Foto: Dalhoff Casper I Gistrup har der været en havearkitekt ind over projektet.

Juliana Drivhuscenter i Brøndby er et af de steder, hvor man kan fornemme mål, materialer og indretningsmuligheder i en række drivhuse og orangerier – fra basisversioner i aluminium til luksusmodeller i canadisk cedertræ.

Udstyr skorter det heller ikke på – fra plantehylder med læderophæng til drivhusvarmere og cresting – en dekorativ tagudsmykning, der samtidig forhindrer fugle i at tage plads på tagryggen og bruge drivhuset som toilet.

»Folk vil gerne bruge penge på et drivhus, og det må godt være lidt specielt«, fortæller butikschef Allan Stender.

Han melder om en stigende interesse for lidt større drivhuse, hvor der både er plads til at spise og slappe af og til at dyrke tomater og krydderurter. Men man behøver ikke mange kvadratmeter for at få fornøjelse af et drivhus: Nogle modeller måler kun 5-8 kvm, men fordi siderne er høje, kan voksne stå oprejst på hele arealet.

»Vi er også begyndt at sælge drivhuse til tagterrasser«.

Et nyt aluminiumsdrivhus på knap 11 kvm fås for cirka 40.000 kr. inklusive fundament og montering. Kan man klare monteringen selv, skrumper priser omkring 10.000 kr.