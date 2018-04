Ea Kaya: Jeg drømmer mig tit helt væk i vindueskarmen MIT UDERUM: Midt i Nordvests betonjungle har den elektroniske popsangerinde Ea Kaya indrettet en grøn oase i køkkenet. Her skriver hun sangtekster og mødes med mennesker, der inspirerer hendes musik.

Jeg sidder næsten aldrig på mit eget værelse. Køkkenet er frodigt, lyst og livligt, og det er meget rarere at være her«, fortæller Ea Kaya begejstret.

»Vi har valgt at dekorere rummet med masser af urter og eksotiske planter, og gårdens store, gamle træ blomstrer lige ude foran vinduet. Vi aner ikke, hvad de fleste af vores planter hedder, hvor de kommer fra, eller hvordan de skal passes; men sol, dét får de i hvert fald rigeligt af«.

»Gennem hele min barndom har jeg gået rigtig mange ture, og jeg er vokset op tæt på både hav og skov«.

»Derfor ville jeg have det meget underligt med at bo et sted, hvor der ikke var grønt indenfor. Det ville føles lidt indelukket«.

Blå bog Ea Kaya 22-årig sangerinde og sangskriver, som i november sidste udkom med den anmelderroste single ‘Remedy’. Hedder Christine Kiberg, men får under kunstnernavnet Ea Kaya især opmærksomhed for sin elektroniske pop og stærke vokal. Til maj optræder hun på festivalen Spot og udgiver samme måned sin nye single ‘Tied Up’.

»Især nu, hvor jeg bor jeg i Nordvest i København, og omgivelserne ikke ligefrem er super spændende med beton, grå boligbyggerier og kebab lige meget, hvor du kigger hen«.

Køkkenets farver

»Farver påvirker mig enormt meget – især når jeg laver noget kreativt. Mørke toner og indelukkede rum har det med at lukke ned for tankerne. Jeg har et aflangt, lidt dunkelt værelse, hvilket er enormt hyggeligt, når man går vinterhi og bare vil ligge under dynen i skæret fra mine alt for mange lyskæder. Men det mangler virkelig køkkenets friske farver, energi og fine detaljer«.

»Om det er venner, kærester eller roomies, sidder vi næsten altid i køkkenet. Jeg får en masse inspiration af at snakke med folk omkring mig. De tænker tit på en anden måde, end jeg gør, har en anden dagligdag og bidrager med helt nye vinkler og historier til min sangskrivning. Det er derfor hovedsageligt i køkkenet, at jeg skriver min musik«.

Jeg tror altid, at jeg vil have et lille savn. Et savn, der drager mig tilbage imod det Ea Kaya, musiker

»Jeg drømmer mig tit helt væk i vindueskarmen på grå dage. Jeg giver nok lidt op i de mørke måneder, men så snart forårssolen dukker op, tænker jeg med det samme mere positivt og har mere mod på dagen«.

»Det gælder nok for de fleste – især i de nordiske lande. Jeg synes, jeg ser mine venner oftere, oplever flere ting og har lyst til meget mere. På den måde får jeg også ny inspiration til mine tekster«.

»Når jeg bliver ældre, kunne jeg godt finde på at flytte ud af byen. Jeg elsker København og byens puls; især nu, hvor jeg er ung. Men når man er vokset op med naturen, er det svært lige pludselig at skulle give afkald på den og vænne sig til, at den bare overhovedet ikke er der«.

»Jeg tror altid, at jeg vil have et lille savn. Et savn, der drager mig tilbage imod det«.