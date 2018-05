Sådan slipper du for kedelig lugning: Dæk al jord med planter

1. Brug træer. Træer er noget af det nemmeste i haven, men folk er bange for, at de vokser og bliver for store. Heldigvis findes der masser af mindre træer, som man kan bruge – f.eks. bærmispel, paradisæble, hanesporetjørn, japansk løn og koreakornel.

Saml et par dem i grupper med bunddække under, f.eks. storkenæb, og læg forårsblomstrende løg i jorden. Så får du et tæppe af planter, der lukker for ukrudtet, og du kan nyde synet af blomster hele foråret og sommeren, og træerne kan i løbet af året byde på blomster, bær, frugt, efterårsfarver og fine silhuetter om vinteren.

2. Brug buske. De kræver nærmest ingen pasning og bukker ikke under for ukrudt. Mange haveejere falder for blomstrende stauder, men et staudebed kræver pasning, så brug hellere stauder som lave bunddækkeplanter.

Rododendron har fået en renæssance blandt unge efter en længere periode med status som en pensionistbusk. Det kræver lidt arbejde, når den skal plantes i surbundsjord, men derefter passer den sig selv. Det samme gælder for hortensia, som er en nem vej til livskraftige blomster i haven.

Klokkebusk er også fin. Den fås i mange forskellige sorter, farver og højder. Den springer tidligt ud og blomstrer længe, og bierne er vilde med den.

3. Brug hække og inddel haven i rum. Hække skal kun klippes en-to gange om året. Vælg f.eks. taks, som er grøn året rundt og blød som smør at klippe i. Taks kan formes og gøres både smal og høj, og den kan godt tåle, at man laver fejl.

Når haven er inddelt i mindre rum, kan man tilføje ensartede stauder, f.eks. høstanemoner et sted og løvefod et andet sted – gerne med forårsblomstrende løg indimellem. Undgå mange spredte bede i haven – så slipper du for arbejdet med at vedligeholde en masse kanter.

Træf nogle bevidste valg

»Det handler om at træffe nogle bevidste valg i haven. Det er oplagt at have de mest krævende vækster tættest på huset. Så mens grillen varmer op, kan jeg lige fjerne noget ukrudt i et bed. Længere ude i haven må der derimod gerne gro græs og skvalderkål mellem buskene«, illustrerer Laila Sølager.

»Det kan også være interessant at se, hvad naturen finder på, hvis man lader være med at slå græsset i et område af haven«, tilføjer hun.