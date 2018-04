Kasper Salto: Pludselig går vi og taler om planteprojekter MIT UDERUM: Et 100 m2 stort gårdrum i Holte er noget anderledes end en 3.-sals lejlighed på Christianshavn. Designer Kasper Salto er flyttet ud af byen med sin familie.

Vi forelskede os i huset på grund af gårdrummet. Arkitekt Harald Plum står bag, og han har virkelig formået at skabe en stemning med plantebede, buske, hyggekroge, vægdekoration og en lille dam, hvor der har været guldfisk i. Mellem huset og den dertilhørende tegnestue ligger gården som et rum for sig selv. Der er næsten altid vindstille her og en ophøjet ro, jeg fra starten var vild med. En følelse af, at jeg er hjemme«.

Jeg bevæger mig fysisk meget mere, er meget mere ude og kan mærke en større ro og overskud i hverdagen Kasper Salto, designer

»I oktober 2016 flyttede vi hertil fra en skøn lejlighed på Christianshavn. Der var en lille bitte baggård, som ikke var velegnet til udeliv, så i weekenderne var vi tit ude af byen, på badeanstalter, på besøg hos familien eller i sommerhus. Vi boede der i 18 år, så det var en omvæltning at skulle flytte; men der var simpelthen så meget larm på Christianshavn. Vores soveværelse lå ud til cafeer og bodegaer, og da rygeloven blev vedtaget, flyttede festen ud på gaden og under vores vindue«.

Blå bog Kasper Salto Designer og medstifter af tegnestuen Salto & Sigsgaard, som har lavet store opgaver for FN i New York og Ny Carlsbergfondet i København. Uddannet møbelsnedker og møbeldesigner på Danmarks Designskole. Er kendt for Fritz Hansen-bordet ‘Little Friend’ samt stolene ‘Ice’ og ‘Nap’. Sidstnævnte modtog han Den Danske Designpris for i 2010. Står derudover bag en lang række møbelprojekter for producenter som Onecollection, DubaB8, Montana, Varier og Stærk Design.

»Selv om vi nu har boet her i halvandet års tid, er der stadig sindssygt mange ting, vi gerne vil lave. Jeg har fornemmelsen af, at det er en uendelig historie. At vi aldrig helt kommer til bunds i at fuldende det her gamle hus. Det kan måske godt skræmme lidt i starten; at der altid vil være noget ufærdigt. Men vi er kommet et godt stykke hen ad vejen, og heldigvis forventer ingen af os, at det skal være perfekt«.

Jeg bevæger mig mere

»Vi hygger enormt meget i gården, som ligger i læ for vinden, skærmet på tre sider. Men vi bruger den også rent praktisk, når vi reparerer en cykel eller sliber en dør. Den er ideel til mit arbejde, når jeg laver noget fysisk, der støver, eller skal sprøjtelakere en model. Det var lidt sværere på 3. sal i København«.

Foto: Emma Sejersen Designeren Kasper Salto er flyttet derud, hvor der er plads til en have.

»Faktisk er det ret sjovt at sætte et hus i stand og dejligt at give liv til noget gammelt, som er gennemtænkt af en visionær arkitekt. Lige nu reparerer vi murene omkring og det espalier, som sidder på den. Vi har opdaget, at planter og træer er et helt nyt kapitel og en verden for sig – og pludselig går vi og taler om planteprojekter«.

»Så der er startet en masse nyt op med huset, og det har virkeligt været en dejlig stor omvæltning. Jeg bevæger mig fysisk meget mere, er meget mere ude og kan mærke en større ro og overskud i hverdagen«.

»Det er ikke bare det, at alt springer ud og er grønt; det er lyset, stemningen og udendørslivet. Jeg lægger meget mere mærke til vejret og vejrudsigten her – og jeg tror aldrig, vi kommer til at flytte«.