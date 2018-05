Da først August den Stærke havde fået opskriften på porcelæn, var han ikke til at stoppe. Han drømte om at opføre et helt slot i porcelæn og fylde det med en zoologisk have af porcelænsdyr. Til det projekt hørte de meterhøje ørne, som er sat i bur hos Designmuseum Danmark. Foto: Pernille Klemp