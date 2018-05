Nu kan alle læse blindeskrift. Ny font kombinerer braille med ’rigtige’ bogstaver Japaneren Kosuke Takashi har prøvet at integrere blindeskriften, også kaldet braille-systemet, med bogstaver.

En morgen vågnede den japanske designer Kosuke Takahashi op og stillede sig selv et umiddelbart simpelt spørgsmål: »Hvorfor kan jeg ikke læse braille?«.

Braille – eller blindeskrift – ses aldrig rigtig i det offentlige rum. Takahashi mener ikke, at de, der ser normalt, går op i det, men alene i Danmark er op mod 50.000 mennesker afhængige af de små runde knopper for at kunne læse.

Alligevel er det kun få seende, der kan læse eller gøre sig forståelig med de små systematisk placerede forhøjninger i papiret. I sine nye fonte Braille Neue Standard og Braille Neue Outline kombinerer den japanske designer det latinske og japanske alfabet med det næsten 200 år gamle braille-system.

Nu håber Takahashi, at blindeskrift kan blive mere almindeligt kendt

Et sprog, der blev skabt af den franske blindepædagog Louis Braille for overhovedet at give blinde og synshandikappede muligheden for at læse og kommunikere.

Ved at kombinere de små prikker med streger, som man kan gøre det i malebøger til børn, har Takahashi siden 2016 forsøgt at integrere blindeskriften med bogstaver, man nemt kan læse. Blandt andet med hjælp fra en ven, der bruger braille.

Nu håber Takahashi, at blindeskrift kan blive mere almindeligt kendt. Særligt håber han på et samarbejde med de olympiske lege og ikke mindst de paralympiske lege i Tokyo i 2020.

Ved at bruge de nye fonte på de mange skilte, der skal produceres i forbindelse med legene, tror Takahashi på, at man kan »skabe et virkelig universalt sted, hvor enhver kan finde den information, de søger«.