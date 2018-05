6 hjerter: ’Magtens smykker’ er en af de mest overlegne udstillinger, der længe er set på noget dansk museum

gravid for første gang. Lykken over de to streger blev hurtigt afløst af en omklamrende kvalme, der fulgte mig overalt, hvor jeg gik. Jeg har kastet op flere steder på gaden i Aarhus, hvor jeg bor. Blandt andet midt på Nørre Allé en travl hverdagsmorgen på vej på arbejde.

Jeg er vågnet om natten af min kvalme, hvor jeg har været nødt til at løbe på toilettet, og flere dage har kvalmen været så voldsom, at jeg ikke har været i stand til andet end at ligge i min seng og vente på, at den gik over.

Jeg forhørte mig hos andre gravide i samme situation som mig, som fortalte mig, at jeg bare måtte holde ud, for det gjorde de. Lægen fortalte mig, at jeg skulle prøve at spise flere bananer. Den kvalmestillende medicin, der findes, gives kun i nødstilfælde, og den var jeg i hvert fald ikke kvalificeret til at få. For jeg er langtfra den, der er værst tilredt. Jeg har veninder, der er blevet indlagt med saltvandsdrop, fordi de har været så dehydrerede af at kaste op konstant.

Det får mig til at undre mig over, hvorfor det skal være sådan. Hvorfor er der ikke nogen hjælp at hente? Kvinder har været gravide og formentligt lidt af graviditetskvalme i lige så lang tid, som menneskeheden har eksisteret.