Ugens mest interessante design: Garderobeskab har en helt særlig indbydende karakter - og en med tiden uovertruffen patina Oprindelig blev Holscher-skabet tænkt som garderobeskab, men endte med at stå i arkitekten Knud Holschers eget køkken. Nu indgår det i en kollektion, hvor kvaliteten er i top, og alt er skabt i Danmark.

Da jeg engang besøgte arkitekten Knud Holscher i hans smukke hus, sad vi i køkkenet og drak te. Fra min plads kunne jeg kigge ud over hele køkkenet, men jeg kunne ikke få øjnene væk fra køkkenskabene. Tre monolitter på hjul, der stod linet op midt i rummet – åbne som gammeldags rejsekufferter med fuld udsigt til Holschers køkkengrej.

Knud Holscher tegnede selv skabene for mange år siden, og meningen var, at de skulle bruges som rumdelere og til opbevaring på kontorer. Men hjemme i hans eget hus flyttede skabene ind i køkkenet, hvor de med deres aluminiumsskaller har passet perfekt ind i den strømlinede indretning.

Hvornår har man sidst set så smukt et skab?

Da udstillingsstedet A. Petersen på Amager for et par år siden afholdt en stor udstilling om Knud Holschers arkitektur og design, indgik hans køkkenskabe som en naturlig del. Ikke fyldt med tallerkener, kopper og krydderier som hjemme hos Holscher, men derimod med bøger, keramik og andet godt fra boligen. Igen måtte jeg hen at kigge grundigt på de skabe. De minder nemlig om en stor kuffert, som man kan klappe helt sammen efter brug, samtidig med at de både er rummelige og ikke mindst praktiske på grund af hjulene.

Siden har A. Petersen etableret en kollektion med møbler af ældre designere, og her indgår Knud Holschers fine skabe nu. Ikke udført i aluminium, men derimod i oregonpine, som giver skabene en helt særlig indbydende karakter – og med tiden også en patina, som bliver uovertruffen.

Det er møbelsnedker Peter Leth, der har bygget skabet hos A. Petersen. Og det har efter sigende været en omstændelig proces, for det har taget måneder at dampbøje træet, så det kom så tæt på de 90 grader, som var nødvendige for at kunne bygge et både harmonisk og funktionelt skab.

Resultatet er et fornemt eksempel på, at godt håndværk overtrumfer alt. For hvornår har man sidst set så smukt et skab?

Ud over Holscher-skabet består møbelkollektionen hos A. Petersen blandt andet af en bænk af Torben Skov, en gyngestol af Dan Svarth og fine borde af Ole Schjøll. Det hele bliver lavet i Danmark, og det er nok det mest interessante ved hele kollektionen. I disse år står møbelbranchen på hovedet i arkiver og skabe for at finde ukendte klassikere frem, som de kan sætte i produktion igen. Desværre ryger det meste af den produktion til udlandet, hvilket betyder, at kvaliteten i mange tilfælde ikke er særlig god, og at de gamle danske møbelhåndværksfag er ved at uddø.

Hos A. Petersen bliver der lavet møbler af håndværkere, der giver sig god tid og ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Akkurat som det skal være, når man man laver møbelkunst.