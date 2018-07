Ugens kiksede design: Nej, mit hjem er ikke en bar. Lad os servere drinks for gæsterne i sofaen Barstole indtager stadig flere af vores boliger. Det er mærkeligt, for de er hverken kønne eller praktiske.

I takt med at køkken-alrum er blevet normen i stadig flere hjem, er der opstået et indretningsbehov, der handler om, at man skal kunne placere sine gæster et eller andet sted, mens man knokler løs for at få maden færdig. Derfor er barstolene de seneste år blevet et fast element i mange boliger.

De bliver dog ikke kun brugt, når gæsterne skal have drinks og saltede nødder, men også, når ungerne skal have morgenmad, eller når de voksne skal have en kop kaffe om eftermiddagen. Som regel placeret tæt på et højt køkkenbord eller en kogeø, og gerne så høje, at man har en god udsigt ud over hele køkkenet – og måske også stuen.

Barstolen på billedet er fra Ilva og er ugens designkiks, fordi den repræsenterer en udvikling i hjemmet, som nogle synes er vidunderlig, mens andre synes, det er decideret uskønt. Alle zoner i vores boliger er ved at flyde sammen, så børnene nu skal sidde og lave lektier i køkkenet, og gæsterne underholdes, mens man laver mad. Samtidig låner vi elementer fra andre sammenhænge – her barstolene – som vi fylder ind i vores boliger for at skabe en uhøjtidelig stemning.

Det er et skråplan af flere grunde. Dels kan jeg godt lide, at der er et vist hierarki i boligen. At nogle rum er små, mens andre er store. At man ikke hygger sig over overalt, men har områder, hvor man arbejder, og nogle, hvor man slapper af. Dels synes jeg, at der er meget langt mellem pæne barstole, og at det er gevaldigt upraktisk at have sådanne høje møbler i et almindeligt hjem, for de kan være temmelig besværlige at komme op og ned af – ikke mindst for børn.

Så skal vi ikke bare lade barstolene blive ude på barerne og servere drinks for gæsterne i sofaen i stedet? Og så give børnene nogle ordentlige stole at sidde på.