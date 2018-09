Seks hjerter: Dansk designers kreativitet og legelyst resulterer i den ultimative vægtløshed. Men skynd dig - udstillingen lukker snart Kasper Kjeldgaards svævende mobiler og store bivokstryk kan for en kort bemærkning ses i hovedstaden. Det bør ingen gå glip af.

Det er svært at beholde jordforbindelsen. Udstillingen kan ses på fem minutter, men Kasper Kjeldgaards svævende univers får på en eller anden måde løftet mig op fra jorden. Lokalet er aflangt, og jeg ved ikke helt, hvor det ender, men jeg flyver lykkelig af sted, mens jeg svælger i Kjeldgaards mobiler og store tryk, som han har skabt med bivoks.

Designanmeldelse









Kasper Kjeldgaard. Pop-Up Exhibition. Copenhagen Design Agency, Amaliegade 14A. København. Til 5. sept.

Mobilerne, der også kan kaldes uroer, har han efterhånden lavet i et par år, men det er, som om hans sammensætning af rene materialer – messing, tråd, bivoks, hestehår, sten og glas – peaker lige nu. Hans mobiler bliver mere og mere avancerede, samtidig med at Kjeldgaard holder fast i, at mobilerne ikke må blive så komplicerede, at man ikke kan forstå dem. Man forstår umiddelbart, hvad de består af, og hvordan de er sat sammen – men samtidig undrer det, at det kan lade sig gøre at få så mange elementer til at svæve på samme tid.

Det er både enkelt og overvældende på samme tid, men fordi han holder fast i de

naturlige materialer, ender det hele på smukkeste vis. Senest med en serie særtryk, som er skabt ved at dyppe store papirark i opvarmet bivoks. Man skal helt tæt på for at forstå, at der er tale om et materiale, der har været flydende, for umiddelbart ligner værkerne store lysende akvareller.

Men denne evne til at bruge bivoksen så overlegent vidner om en kreativitet og en legelyst, der nok skal bringe Kjeldgaard langt. Han er ikke den første, der har skabt mobiler, men det interessante ved nogle af hans mobiler er, at de faktisk ikke er mobile. De hænger som stive koste på væggen og ligner trofæer fra en vellykket jagt. Der er noget urmenneskeligt over Kjeldgaards værker, som også trækker tråde tilbage til en varm nordisk æstetik, som vidner om hans baggrund som møbelarkitekt.

Flere og flere blander kunst og design. Det kommer der mange jammerlige værker ud af. I Kasper Kjeldgaards tilfælde kan det næsten ikke blive bedre.